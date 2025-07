OL : 2 grosses révélations sur les promesses faites à la DNCG

Pour éviter la rétrogradation et ainsi sauver l’OL, Michele Kang a fait des promesses aux membres de la commission d’appel de la DNCG, dont l’une concerne John Textor.

L’Equipe vient de publier un article dans laquelle il revient sur la réunion décisive de mercredi entre la direction de l’Olympique Lyonnais et les membres de la commission d’appel de la DNCG. Une réunion qui s’est soldée par une issue positive puisque les Gones ont été maintenus en Ligue 1. Et ce alors qu’ils n’ont pas du tout remplis les critères fixés au départ par la DNCG ! En effet, le gendarme financier réclamait 200 M€ d’entrées d’argent, 100 M€ fournis immédiatement, 100 M€ de garanties pour la saison à venir.

Kang a promis que Textor ne reviendrait pas

Selon L’Equipe, Michele Kang n’a mis sur la table « que » 124 M€ en tout : 87 M€ en cash plus 37 M€ de garanties. Pourquoi la commission d’appel a-t-elle, dès lors, annulé la sanction de la DNCG ? Tout simplement parce que Michele Kang et Michael Gerlinger, respectivement présidente et directeur général du club, se sont montrés beaucoup plus sérieux, plus convaincants que John Textor ! Quand l’Américain faisait des paris sur l’avenir ressemblant à autant de promesses dans le vent, les nouveaux dirigeants de l’OL se sont montrés plus rationnels.

D’ailleurs, pendant les 2h30 d’audition, il a beaucoup été question de John Textor. Et Michele Kang a fait une promesse qui a pesé lourd dans la balance à l’arrivée : l’Américain ne se mêlera plus des affaires de l’OL, de près ou de loin, lui qui reste l’un des principaux actionnaires d’Eagle.