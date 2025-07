RC Lens : des Sang et Or à deux visages tiennent en échec le Standard de Liège (amical)

Le résumé du match amical entre le RC Lens et le Standard de Liège (2-2).

William Tertrin, à la Gaillette.

Ce samedi, le RC Lens disputait son deuxième match amical, face au Standard de Liège. Une rencontre qui commençait au plus mal pour les Lensois, avec une grosse erreur de relance d’Adam Delplace, qui profitait à Adnane Abid (0-1, 1ere). Cinq minutes plus tard, les Belges doublaient la mise. Côté gauche, un centre passait devant le but, profitant à Tobias Mohr, qui marquait de près (0-2, 6e). Tout le reste de la rencontre, le Racing se montrait conquérant, sans pour autant faire mouche malgré quelques occasions.

Place à un nouveau onze en seconde période, emmené par Martin Satriano. Le numéro 9 lensois réduisait l’écart en reprenant en première intention un très bon centre de Tom Pouilly (1-2, 48e). Ça a chauffé ensuite entre Lensois et Liégois, notamment entre Jonathan Gradit et Thomas Henry, qui se sont cherchés pendant plusieurs minutes. À la 75e, Lens était proche de recoller au score, alors que Satriano trouvait le poteau après une passe de Sotoca. Entré à la 76e, Goduine Koyalipou profitait d’une bonne récupération du jeune Anthony Bermont pour ajuster le gardien adverse d’une belle frappe entrée de surface (2-2, 80e). Ismaëlo Ganiou touchait même la barre sur un centre-tir, quelques minutes plus tard.

Après son match nul face à Boulogne la semaine dernière, le Racing tient en échec Liège, et affrontera l’USL Dunkerque samedi prochain (11h30).

La compo de départ : Delplace – Antonio, Bane, Sarr – Aguilar, Thomasson, El Aynaoui, Diallo – Guilavogui, Saïd – Fofana.

La compo en seconde période : Jourdren – Gradit, Celik, Sagnan – Pouilly (Ganiou, 76e), Ojediran, Sylla, Bermont – Sotoca, Bulatovic (Zaroury, 76e) – Satriano (Koyalipou, 76e).