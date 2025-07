RC Lens : un possible forfait de Robin Risser pour la reprise de la Ligue 1 ?

Après le match nul du RC Lens face au Standard de Liège, Pierre Sage s’est expliqué sur les absences de Robin Risser et Régis Gurtner.

Ce samedi, une semaine après son match nul face à Boulogne, le RC Lens a une nouvelle fois fait un résultat identique, cette fois face aux Belges du Standard de Liège (2-2). Et, malgré le recrutement de deux gardiens avec Robin Risser et Régis Gurtner, aucun n’était présent sur le terrain. Après la rencontre, Pierre Sage s’est expliqué.

Gurtner préservé au cas-où Risser ne serait pas prêt

« Robin Risser suite à sa blessure est toujours en soins et devrait être opérationnel pour le début du championnat. Régis Gurtner a réattaqué cette semaine. On a pris le parti de ne pas lui faire jouer ce match, car on se doit de le préserver sur du plus long terme au cas où Robin ne soit pas prêt pour la première journée. C’est une décision « sage », mais sans majuscule », a ironisé le coach lensois.

William Tertrin, à La Gaillette.