Real Madrid Mercato : les Merengue annoncent le retour d’Alvaro Carreras (officiel)

Xabi Alonso tient sa nouvelle recrue. Alvaro Carreras, latéral gauche formé au Real Madrid, revient chez les Merengue.

Le Real Madrid continue son mercato en renforçant sa défense sous l’ère Xabi Alonso. Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le club madrilène a officialisé l’arrivée d’Alvaro Carreras, latéral gauche espagnol de 22 ans formé au Real, et qui évoluait à Benfica. Carreras, qui a brillé la saison dernière avec 52 matchs, 4 buts et 5 passes décisives, revient au Real pour 60 millions d’euros.

Le communiqué du Real

« Le Real Madrid C. F. et le Sport Lisboa e Benfica ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Álvaro Carreras, qui est désormais lié à notre club pour les six prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031.



Álvaro Carreras a été formé au sein du centre de formation du Real Madrid, où il a joué entre 2017 et 2020 dans les catégories U-18 et U-15.



Il a rejoint les rangs de Benfica en provenance de Manchester United, après avoir été élu meilleur joueur U-23 du club anglais lors de la saison 2021/22. Avec Benfica, il a remporté cette année la Coupe de la Ligue du Portugal.



La présentation d’Álvaro Carreras aura lieu demain, mardi, à 13h à la Ciudad Real Madrid.



Auparavant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, recevra Carreras pour la cérémonie protocolaire de la signature du contrat qui lie notre nouveau joueur au club pour les six prochaines saisons.



Après la présentation, Carreras répondra aux médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid ».