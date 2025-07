OM Mercato : Pierre-Emerick Aubameyang a été approché par un autre club de Ligue 1

Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour à l’OM. Mais un autre club de Ligue 1 a tenté de faire venir l’attaquant gabonais.

Après une saison en Arabie saoudite avec Al-Qadsiah, où il a été prié de laisser sa place à un attaquant plus jeune, Pierre-Emerick Aubameyang s’est retrouvé libre de tout contrat après une résiliation avec le club saoudien. Désormais, c’est l’OM qui est sur le point d’accueillir l’attaquant pour qu’il fasse son grand retour. Cependant, un autre club de Ligue 1, à savoir le Paris FC, a aussi manifesté son intérêt, proposant un contrat au joueur.

« C’est un joueur très fort, digne de l’OM »

Mais, selon L’Équipe, Aubameyang a rapidement décliné l’offre de l’ambitieux promu, préférant viser un projet plus ambitieux et sportif à Marseille, malgré une rémunération moindre que celle qu’il percevait dans le Golfe. Cette préférence souligne la volonté du joueur de retrouver la Ligue 1 et la Ligue des Champions, ainsi qu’un cadre plus compétitif, même si le Paris FC représentait une option très alléchante pour relancer sa carrière.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, et Aubameyang entretiennent une relation privilégiée, notamment grâce aux liens avec la famille du joueur, ce qui facilite les discussions. Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, a d’ailleurs déclaré vendredi pour le quotidien sportif : « Il me plaît beaucoup, je ne sais pas exactement où en sont les discussions. J’étais déçu qu’il parte la saison dernière. C’est un super joueur, une belle personne que je connais depuis très longtemps parce que j’ai joué avec son frère (Willy), quand j’étais joueur, je connais le père aussi. C’est un joueur très fort, digne de l’OM ».