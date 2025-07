OL Mercato : 9 clubs sur Fofana, dont le PSG, l’OM largué !

Six clubs anglais, deux italiens et le PSG ont pris des renseignements sur Malick Fofana (20 ans), que l’OL doit vendre cet hiver.

🟧 Piste crédible

On savait que l’Olympique Lyonnais doit vendre Malick Fofana cet été pour renflouer les caisses, comme promis à la DNCG. Et qu’il demandera au minimum 50 M€ pour son jeune ailier belge (20 ans). On sait également que l’OM a tenté sa chance, mais sans trop y croire. Les Phocéens sont certes en contacts avec l’entourage du joueur depuis plusieurs mois mais ils n’ont pas les moyens de verser une telle indemnité. En outre, le rêve de Fofana serait de jouer en Angleterre. Le média Caught Offside fait le point sur l’avenir du Gone, ce lundi, et fait plusieurs révélations.

Liverpool a entamé des négociations avec son entourage

La première, c’est que Liverpool, qui se cherche un ailier gauche pour la saison prochaine (même si le Madrilène Rodrygo est la priorité), est entré dans la danse, mais sans faire d’offre. Il rejoint Chelsea, Arsenal, Newcastle, Aston Villa et Nottingham Forest, qui ont déjà approché l’OL pour Fofana. Naples et la Juventus Turin seraient également intéressés, de même que le PSG. Les champions d’Italie compteraient faire une première offre de 30 M€. Elle serait évidemment refusée par les dirigeants lyonnais, qui doivent reverser 20% d’une future plus-value à La Gantoise, où il a été acheté pour 19,5 M€.

Caught Offside explique que les dirigeants de Liverpool ont entamé des discussions avec les représentants de Fofana. L’idée serait de l’intégrer à la rotation de l’équipe, pas forcément d’en faire un titulaire. Il partirait d’abord comme un remplaçant de Mohamed Salah ou de Rodrygo. Une fois la vente de Luis Diaz au Bayern Munich scellée, le LFC pourrait se rapprocher de l’OL pour négocier une indemnité de transfert.

« Le coup d’œil de But FC »

« En plus de réaliser le rêve de Fofana, la Premier League serait la destination idéale pour le jeune ailier belge car les clubs anglais ont des moyens conséquents. L’OL y trouverait donc son compte, ce qui est le plus important. »