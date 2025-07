FC Nantes Mercato : duel avec Auxerre pour un milieu international Espoirs

Le FC Nantes et l’AJ Auxerre souhaiteraient tous les deux recruter le jeune milieu montpelliérain Joris Chotard, que le MHSC, relégué en L2, laisserait filer pour 3 M€.

🟨 Négociation en cours



Après avoir vendu Douglas Augusto à Krasnodar, le FC Nantes se cherche un nouveau milieu défensif. Et il l’a peut-être trouvé du côté d’un relégué, en l’occurrence Montpellier. Selon L’Equipe, les Canaris seraient à la lutte avec Auxerre pour s’attacher les services de Joris Chotard (23 ans), international Espoirs tricolores encore sous contrat pour un an avec le club héraultais. Le quotidien national confirme une information de Mohamed Toubache-Ter, qui avançait que le MHSC laisserait filer son joueur pour 3 M€.

Un dossier qui va mettre du temps à se décanter

L’Equipe rappelle qu’il y a un an, le directeur sportif montpelliérain, Bruno Carotti, avait refusé une offre de 7 M€ de Wolfsburg pour son joueur. Il espérait alors obtenir beaucoup plus pour un élément effectivement très courtisé. Mais les offres ne sont pas venues et Chotard est finalement resté à Montpellier, où il a coulé avec le navire. Au terme d’une saison catastrophique, le club héraultais, qui célébrait son demi-siècle d’existence, a été relégué en Ligue 2.

Le média explique que Chotard a déjà repoussé deux offres de clubs grecs et qu’en plus de Nantes et Auxerre, Anderlecht serait aussi sur les rangs. Le dossier devrait mettre du temps à se décanter (plusieurs semaines, selon L’Equipe), sans doute parce que Montpellier espère en tirer le meilleur prix. Pas sûr que le FC Nantes puisse se prêter au jeu de la surenchère…

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce serait un super coup pour le FC Nantes car Joris Chotard vaut beaucoup mieux que ce qu’il a montré la saison dernière avec Montpellier. Avec de meilleurs joueurs autour de lui et un entraîneur prônant l’offensive, il pourrait faire mal. Il mériterait, en tout cas, que les Canaris fassent un effort pour le recruter. »