OL Mercato : un club prêt à mettre 80 M€ arrive pour Fofana !

En plus des six clubs anglais, des deux italiens et du PSG, le Bayern Munich serait intéressé par Malick Fofana (OL) dans le cas où il ne parviendrait pas à recruter Luis Diaz (Liverpool).

🟧 Piste crédible

En début de journée, le média anglais Caught Offside a révélé que neuf clubs étaient intéressés par Malick Fofana : le PSG, le Napoli, la Juventus Turin, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa et Liverpool. Les Reds seraient d’ailleurs entrés en négociations directes avec les représentants de l’ailier belge de 20 ans. L’Olympique Lyonnais est vendeur de son jeune joueur, pour une somme supérieure à 50 M€. L’OM, qui a également contacté son entourage dès le printemps, est hors course à ce tarif. Le Napoli, qui devrait soumettre une offre de 30 M€, devrait également être éconduit.

Diaz en plan A, Fofana en plan B

Mais ce lundi soir, RMC annonce qu’un dixième club de premier plan s’est penché sur Malick Fofana. Il s’agit du Bayern Munich. Le géant bavarois est tout proche de recruter Luis Diaz (Liverpool), moyennant une indemnité de 78 M€. Mais un rebondissement est encore possible car les Reds sont en train de monter une très grosse équipe et ils comptent toujours sur leur Colombien. Si celui-ci décidait finalement de rester sur les rives de la Mersey, le Bayern foncerait, selon RMC, sur Fofana. Et l’on sait désormais qu’il a les moyens de mettre 78 M€ sur la table…

L’OL ne devrait pas se voir proposer une telle somme pour un joueur n’ayant pas encore fait ses preuves au très haut niveau comme Luis Diaz. Mais il a la quasi certitude d’obtenir plus que les 40 M€ initialement escomptés.