Real Madrid : Mbappé fait une Yamal et va hériter d’un numéro mythique !

Détenteur du 9 depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé devrait récupérer le numéro 10, disponible depuis le départ de Luka Modric.

Le journaliste de Marca Ramon Alvarez de Mon a annoncé cet après-midi qu’à l’instar de Lamine Yamal, qui a récupéré le numéro 10 au FC Barcelone, Kylian Mbappé devrait également hériter de ce chiffre mythique la saison prochaine au Real Madrid. Depuis plus d’une décennie, il était la propriété de Luka Modric. Mais le vétéran croate, en fin de contrat, n’a pas été conservé et a pris la direction de l’AC Milan, laissant le 10 sans propriétaire. L’attaquant français, qui avait eu droit au n°9 à son arrivée en Espagne l’été dernier, a demandé à le récupérer.

Le 10 au Real comme chez les Bleus

Il s’agit avant tout de considération commerciale, étant donné que Kylian Mbappé n’est évidemment pas un meneur de jeu. Le natif de Bondy a déjà le numéro 10 en équipe de France. S’il l’a aussi au Real Madrid, cela permettra à son équipementier, Nike, de lancer une collection dans laquelle ses initiales et son numéro de maillot pourraient être associés. Pour le Real Madrid, c’est aussi l’occasion de concurrencer le FC Barcelone au niveau du merchandising. Car la hype qui entoure Lamine Yamal est en train de se répandre aux quatre coins de la planète.

La saison prochaine, le Real Madrid et le FC Barcelone auront des numéros 10 connus mondialement et promis au plus bel avenir, rivaux pour le Ballon d’Or pour la décennie à venir. Une fois de plus, le Clasico va atteindre des sommets incroyables !