Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Quentin Merlin (OM)

Vingt-quatre heures après Valentin Rongier, c’est au tour d’un autre ancien Nantais évoluant à l’OM, en l’occurrence Quentin Merlin, d’être officialisé par le Stade Rennais.

🟦 Officiel

Loin des torrents de réticence provoqués par l’arrivée de Valentin Rongier, le Stade Rennais officialise ce mardi le recrutement de Quentin Merlin. Pourtant, il s’agit également d’un ancien joueur du FC Nantes qui évoluait à l’OM. Le latéral gauche était même encore canari il y a un an et demi ! Seulement, lui n’a pas fait de vague comme son coéquipier milieu de terrain. Il n’a jamais dit qu’il ne signerait jamais au SRFC, n’a pas comparé les Rouge et Noir à des chèvres ou fait un doigt en passant par le Roazhon Park.

Il s’est engagé pour quatre ans

Du reste, Quentin Merlin était aussi ciblé par le Stade Rennais en janvier 2024, quand l’OM hésitait entre le Nantes et Adrien Truffert, qui jouait chez les Rouge et Noir. Dans le Sud, le latéral gauche n’a pas confirmé les belles promesses nées lors de son début de carrière chez les Canaris. Il s’est accroché, s’est battu pour rester titulaire mais n’a pas convaincu. Pour ses services ainsi que ceux de Rongier, le Stade Rennais a déboursé 22 M€.

Alors que Rongier s’est engagé pour les trois prochaines saisons, Quentin Merlin (23 ans), lui, a paraphé un bail de quatre années, soit jusqu’en 2029. Sur Instagram, il a publié le message d’adieux suivant : « Chers Marseillais. On a coutume de dire qu’à Marseille, tout se vit plus intensément. Après une saison et demie au cœur de cette passion brûlante, je ne peux que confirmer qu’il ne s’agit pas d’un simple cliché. D’une demi-finale européenne quelques mois après mon arrivée à une qualification en Ligue des Champions un an plus tard, mon aventure phocéenne aura été aussi riche en émotions qu’en enseignements. J’y ai aussi rencontré des personnes formidables, toujours prêtes à partager leurs conseils, attentives à ma progression et à mon bien-être. À l’heure où je m’envole vers un nouveau défi, je tiens à remercier du fond du cœur mes coéquipiers, les différents staffs, ainsi que tous les salariés du club pour ces 18 mois inoubliables. Et vous, supporters marseillais, pour votre intensité et votre ferveur inaltérable. Au revoir et merci l’OM ! ».

« Le coup d’œil de But FC »

« Il fallait sans doute un contexte beaucoup moins enflammé que Marseille pour que le timide Merlin reprenne sa montée en puissance. Le Stade Rennais peut être l’endroit idéal pour lui, même si voir un ancien Nantais chez les Rouge et Noir reste toujours surprenant… »