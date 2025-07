Alors que Valentin Rongier et Quentin Merlin (OM) sont proches de signer au Stade Rennais, les supporters de l’ASSE se sont rappelés du couac Anthony Mounier.

Les supporters ont de la mémoire. Alors que Valentin Rongier et Quentin Merlin (OM) sont proches de signer au Stade Rennais, les fans de l’ASSE se sont rappelés du couac Anthony Mounier en 2017. « Les supporters rennais vont-ils avoir la fierté des supporters stéphanois ?? Anthony Mounier ASSE », a publié Mohamed Toubache-Ter hier soir sur son compte X. Le message de ce dernier a déterré une certaine amertume du côté stéphanois, rappelant que Rongier avait juré fidélité au FC Nantes en affirmant qu’il ne rejoindrait jamasis Rennes, le club rival.

Mounier avait dû tourner les talons en 2017

Mounier était dans le même cas de figure, en 2017. Trois jours après son officialisation, Saint-Étienne et l’ancien Lyonnais avaient, sous la pression des supporters, résilié le contrat de prêt. La pression locale avait été trop forte pour entériner l’opération. Les Green Angels avaient par exemple déployé une banderole à L’Étrat puis au stade Geoffroy-Guichard : « Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes. » Ces fans des Verts reprochaient notamment au milieu gauche formé à Lyon ses déclarations à l’issue d’une victoire de Nice dans le Chaudron (3-2, doublé de… Mounier, le 31 mars 2012) : « On les bai… les Verts ! On les bai… ! »

À la vue de ce précédent explosif, nul doute que la signature imminente de Rongier au Stade Rennais sera à surveiller de près. « Il lui faudra donc pas mal de souplesse et de bonnes prestations pour passer le maillot rouge et noir pardessus le cœur jaune et vert », conclut L’Équipe.