ASSE : la ville d’Aix-les-Bains s’étonne du départ précipité des Verts

L’ASSE avait quitté subitement son stage à Aix-les-Bains lundi. Ce dont s’étonne la ville savoyarde ce mercredi…

C’est à L’Etrat que s’entraînent les Verts depuis mardi, alors qu’ils devaient être à Aix-les-Bains en stage tout au long de cette semaine. Mais la délégation stéphanoise a décidé de quitter les bords du lac du Bourget lundi soir, estimant que la pelouse mise à sa disposition était dangereuse pour les joueurs, et ce mercredi, la ville d’Aix-les-Bains s’en étonne via un communiqué visant à « rétablir les faits et réaffirmer la qualité des infrastructures sportives et d’accueil mobilisées à cette occasion ». Le communiqué est accompagné de plusieurs photos de la pelouse du stade Jacques Forestier.

« Le terrain, préparé avec soin et validé par le jardinier en chef de l’AS Saint-Étienne, a permis le bon déroulement de l’ensemble des séances »

« Nous avons été étonnés d’apprendre que l’AS Saint-Étienne écourtait son stage, d’autant plus que nous n’avons reçu jusqu’ici que des retours positifs de la part du club, faisant état d’une entière satisfaction quant à la qualité de l’accueil et des installations du stade Jacques Forestier. Le terrain est parfaitement praticable et de niveau Ligue 1. Nous souhaitons à l’ASSE une belle saison sportive, et c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons à nouveau à Aix-les-Bains », peut-on notamment lire. Le communiqué précise que « Les entraînements se sont déroulés sur la pelouse naturelle du stade Jacques Forestier, entretenue quotidiennement par les services municipaux. Le terrain, préparé avec soin et validé par le jardinier en chef de l’AS Saint-Étienne, a permis le bon déroulement de l’ensemble des séances. Cela fut déjà le cas lors du récent passage de l’équipe nationale féminine du Brésil, qui a séjourné sur le même site fin juin sans émettre de réserve, et a largement communiqué sur ses réseaux sociaux à propos des conditions idéales offertes par la Ville pour son séjour et ses entraînements.De même, le match amical opposant l’ASSE au Servette Football Club, engagé dans le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions, s’est tenu dans des conditions parfaites sur le stade Jacques Forestier. Aucune réserve n’a été formulée par les deux équipes à l’issue de la rencontre ». Plutôt étonnant, donc…