OL Mercato : Fonseca veut piocher à l’AC Milan

Paulo Fonseca aurait l’intention d’amener à l’OL un joueur qu’il a connu la saison passée à l’AC Milan.

L’OL n’a pu faire mieux que match nul mercredi en amical contre Molenbeek (0-0) et pour ses débuts, la recrue portugaise Afonso Moreira ne s’est pas vraiment mise en évidence. D’autres arrivées devraient être enregistrées à Lyon ces prochains jours mais aussi des départs, avec peut-être celui du gardien brésilien Lucas Perrin. Et pour le remplacer, Paulo Fonseca aurait une idée.

Le coach de l’OL vise Lorenzo Torriani

Selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca aimerait recruter à Lyon le jeune gardien de l’AC Milan Lorenzo Torriani (20 ans) qui avait disputé deux matches la saison dernière contre Liverpool en Ligue des Champions et Sassuolo en Coupe d’Italie. Passé la saison dernière à l’AC Milan entre juin et décembre 2024, le coach portugais souhaiterait retrouver le jeune portier qui a brillé hier en match amical contre Arsenal lors d’une défaite 1-0 avec 4 arrêts en 30 minutes de jeu et 3 penalties arrêtés lors d’une séance de tirs au but. Troisième gardien dans la hiérarchie de Massimiliano Allegri derrière Mike Maignan et Pietro Terracciano, il est sous contrat avec les Milanais jusqu’en juin 2030.