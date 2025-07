Revue de presse : Haise (OGC Nice) pense déjà au Benfica

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : accord trouvé pour Hradecky

Alors qu’André Onana (Manchester United) ou Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) ont été pistés, l’AS Monaco s’est finalement mise d’accord avec le gardien du Bayer Leverkusen Lukas Hradecky. Le club de la Principauté doit désormais s’accorder avec le club allemand pour une indemnité de transfert de son gardien finlandais de 35 ans.

OGC Nice : Haise évoque le choc contre Benfica

Dans un entretien à L’Equipe, l’entraîneur des Aiglons, Franck Haise, a parlé de la future confrontation avec le Benfica Lisbonne en tours préliminaires de la Champions League : « Heureusement qu’il y a cet équilibre (dans notre effectif), parce que, contre Benfica, normalement, on n’existe pas, surtout sur un match aller-retour. Après, c’est la Coupe du monde des clubs qu’ils ont disputée, ce n’est pas un tournoi de sixte dans le sud du Portugal. Ils ont battu le Bayern Munich (1-0) et ils ont perdu en prolongations contre Chelsea (1-4) : on voit le niveau par rapport à nous qui avions perdu contre Elfsborg (0-1). Donc on se dit qu’on ne doit pas exister. Mais ce n’est pas parce qu’on ne doit pas exister qu’on n’existera pas. Et qu’elle coupure ont-ils véritablement eue ? Sont-ils partis trois semaines à ne rien faire sur une plage ? Eux aussi jouent une qualification en Ligue des champions. Je ne pense pas que l’écart physique sera démesuré entre nous, mais ce qui est sûr, c’est que la préparation ne sera pas la même et que ça doit être un de nos points forts ».

RC Strasbourg : Bajic à l’essai, Panichelli arrive

L’ancien gardien stéphanois Stefan Bajic est actuellement à l’essai au Racing. En fin de contrat à Bristol City, le gardien de 23 ans va être testé pendant un mois. Il va rejoindre les Alsaciens en Autriche.

Par ailleurs, le média Estadio Deportivo assure que le Racing a trouvé un accord avec Alavès pour le transfert de Joaquin Panichelli. Le Racing va verser 20 M€ pour s’attacher les services de l’attaquant de 22 ans, qui a inscrit 21 buts en 44 matches avec Mirandés, où il était prêté la saison dernière.

FC Metz : Traoré revient chez les Grenats

Prêté à Wolverhampton à l’été 2022 et transféré un an plus tard pour 11 M€, Boubacar Traoré revient au FC Metz. Le milieu défensif de 23 ans ne s’est pas imposé chez les Wolves, qui l’ont donc prêté au promu en L1. Un bon renfort pour les Grenats.

AJ Auxerre : l’agent de Perrin confirme l’attrait financier de Krasnodar

Dans un entretien au Parisien, l’agent de Gaëtan Perrin a confirmé que le milieu de terrain avait opté pour Krasnodar avant tout pour une question financière : « Plusieurs facteurs l’ont séduit, comme les infrastructures dignes des plus grands clubs européens, leur stade flambant neuf ou encore le salaire multiplié par six. Il y avait aussi des intérêts ailleurs, comme en MLS, avec des approches du Chicago Fire en hiver, puis du Toronto FC. La FIFA n’a pas interdit de signer en Russie. Il ne fait pas de politique. S’il en faisait, il y a beaucoup d’endroits où il ne faudrait pas signer. Il était difficile de faire mieux avec l’AJ Auxerre. Il est allé au bout du projet avec le club ».