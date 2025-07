RC Lens : les Sang et Or battent le FC Metz et restent invaincus en amical

Le résumé de la victoire du RC Lens face au FC Metz en match amical (2-1).

Ce samedi, pour son quatrième match de préparation, le RC Lens recevait le FC Metz au stade François Blin d’Avion. Avec la volonté de donner 60 minutes de jeu à ses titulaires du moment, Pierre Sage voyait ses hommes marquer dès la 23e minute. Martin Satriano ouvrait le score d’un tir plein de sang-froid, bien servi en profondeur par Adrien Thomasson. L’attaquant profitait d’un bon timing pour tromper Pape Sy et donner l’avantage aux Lensois.

En seconde période, à la 51e minute, le jeune Rayan Fofana doublait la mise. Après un très bon travail de Wesley Saïd sur le côté droit, le jeune attaquant reprenait le ballon du droit dans l’axe et battait Ousmane Ba, entré à la mi-temps dans les buts messins. Alors que le RCL tenait son premier clean sheet de la préparation, Metz réduisait l’écart à la 90e.

Après un corner, Ibou Sané héritait du ballon côté gauche, et trompait Ilan Jourdren d’une frappe entre les jambes. Malgré ce but encaissé et plusieurs occasions d’aggraver le score, le Racing a affiché un très bon visage et une nette montée en puissance. Il aura l’occasion de confirmer mercredi à l’occasion du match face à Wolverhampton lors du stage en Angleterre (20h30 heure française).

La compo du RC Lens

Gurtner (Jourdren, 46′) – Gradit (Antonio, 63′), Sarr (Sagnan, 63′), Udol (Baidoo, 46′) – Aguilar (Pouilly, 63′), Sylla (Bulatovic, 32′), Thomasson (cap.) (Sylla, 63′), Bermont (Machado, 46′) – Saïd (Sotoca, 63′), Guilavogui (Zaroury, 63′) – Satriano (Fofana, 46′).

Les buts lensois en vidéo