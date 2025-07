FC Barcelone Mercato : l’avenir de Bardghji n’est pas encore tranché

Même s’il a réalisé de bons débuts avec le FC Barcelone, Roony Bardghji n’est pas assuré d’entrer dans les plans d’Hansi Flick dès cette saison.

Le FC Barcelone s’est imposé pour son premier match de préparation face au Vissel Kobe (3-1) ce week-end, au Japon. Et dans ce succès, Roony Bardghji a été impressionnant. Le jeune suédois de 19 ans, arrivé cet été en provenance de Copenhague, a inscrit un but et il montré de bonnes choses à chacune de ses prises de balle, vraiment à l’aise techniquement.

Flick lui met la pression

De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe première, alors qu’il se murmure qu’il devrait dans un premier temps faire ses preuves en réserve, cette saison ? Hansi Flick, interrogé sur l’avenir du joueur, a refusé de s’enflammer et de prendre une position tranchée. «Cela dépend de lui. S’il joue bien…» a-t-il déclaré en conférence de presse. L’Allemand demande donc à revoir Bardghji avant d’envisager de l’installer en équipe première, les places étant très chères au Barça, surtout en attaque et sur les ailes, encore plus avec l’arrivée de Marcus Rashford.