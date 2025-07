OL Mercato : Tagliafico revient, les 2 prochaines priorités sont connues

En fin de contrat depuis le 30 juin, le latéral gauche argentin Nicolas Tagliafico va signer un nouveau bail de deux ans avec l’OL, qui s’attellera ensuite au recrutement d’un gardien et d’un milieu.

🟩 Accord proche

La vente de Lucas Perri à Leeds et celle de Jordan Veretout dans les Emirats ont permis de débloquer une arrivée à l’OL, ou plutôt un retour : celui de Nicolas Tagliafico. L’Equipe annonce que le latéral gauche argentin, en fin de contrat, va s’engager pour deux nouvelles saisons avec les Gones. Et ce après avoir consenti une importante baisse de salaire. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui récupère un joueur à la fois talentueux, expérimenté et qui connaît bien la maison lyonnaise. Une rareté en ces temps troublés au niveau offensif…

Un gardien et un milieu vont arriver

Le quotidien sportif précise qu’après la signature de Tagliafico, l’Olympique Lyonnais compte recruter un nouveau gardien et un milieu de terrain. Pour le premier poste, aucun nom n’a filtré. Pour le second, en revanche, la priorité se nomme bien Pierre Lees-Melou. Les discussions continuent avec le Stade Brestois, qui ne lâchera son joueur qu’en échange d’un chèque de 6 M€. Les Gones avaient entamé les discussions avec une offre deux fois inférieure…

Par ailleurs, L’Equipe, toujours, assure que le transfert de Malick Fofana n’est pas remis en cause. Il a été dit que l’ailier belge pourrait rester une saison de plus entre Rhône et Saône. Mais, a priori, le bénéfice de sa vente, qui s’annonce importante, a été prévu dans le plan présenté à la DNCG.