ASSE Mercato : débuts cauchemardesques pour Fomba au Servette !

Passé de l’ASSE au Servette de Genève, Lamine Fomba pouvait rêver meilleurs débuts avec le club suisse…

Maçon non, mais Fomba oui ! Alors qu’Yvann Maçon devait s’engager avec le Servette de Genève, c’est finalement Lamine Fomba qui a rejoint le club suisse, son ancien coéquipier stéphanois ayant été recalé à la visite médicale.

Pas de C1 pour le Servette

Mais Fomba connait des débuts difficiles. Pour ses débuts le week-end dernier face aux Young Boys de Berne, l’ancien Croco a connu la défaite (1-3) et c’est lui qui a perdu le ballon sur le but du break. Et hier, au 2e tour retour des éliminatoires de la Ligue des Champions, Fomba, non qualifié, a assisté depuis les tribunes du stade de la Praille à l’élimination de sa nouvelle équipe. Victorieux à l’aller (1-0), le Servette s’est incliné face à Plzen (1-3) et sera reversé au 3e tour qualificatif de l’Europa League.