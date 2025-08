FC Nantes Mercato : Zézé, les dessous de son transfert historique

Nathan Zézé est devenu le transfert le plus cher de l’histoire du FC Nantes hier en s’engageant avec Neom. Les détails du deal ont été dévoilés.

A seulement 20 ans, Nathan Zézé a donc décidé de mettre le cap sur l’Arabie Saoudite. Un choix qui lui vaut, bien évidemment, de vives critiques tant le sportif devrait passer avant l’argent à son âge. Mais le défenseur central a accepté la proposition de Neom, où il va percevoir des émoluments XXL.

Le FCN pourrait récupérer jusqu’à 23 millions d’euros

Le transfert a été officialisé jeudi soir. Zézé s’est engagé pour 5 ans. Le FC Nantes va récupérer 20 M€, plus 3 M€ de bonus et 20% sur une éventuelle plus-value. Les Canaris auraient pu percevoir plus puisque Neom était prêt à monter jusqu’à 22 M€ mais à condition que le paiement soit étalé sur cinq ans. La Maison Jaune a préféré un peu moins mais réglé sous dix-huit mois. Niveau salaire, Zézé touchait 30 000 € bruts mensuels à Nantes. A Neom, selon Ouest France, il percevra un salaire annuel estimé à 5 millions d’euros, soit près de 12 fois plus que son salaire actuel. Ceci explique aussi cela, alors que Villarreal, de son côté, lui proposait « seulement » 70 000 euros mensuels…