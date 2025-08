OM Mercato : Aubameyang glisse un message aux supporters marseillais (vidéo)

Pierre-Emerick Aubameyang a confié son bonheur d’être de retour à l’OM dans une vidéo publié par le club phocéen ce vendredi. Et confié son impatience de découvrir la C1 sous le maillot olympien…

Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM après une saison en Arabie saoudite. Un retour fêté en grandes pompes par les supporters qui lui ont réservé, comme à Igor Paixao, un accueil digne d’une rock star à Marignane mercredi soir. Dans une vidéo publiée par le compte officiel de l’OM, ce vendredi, le Gabonais a fait part de ses impressions : « Je suis très content. En plus avec l’accueil que j’ai eu franchement, c’est magnifique ! Hâte de commencer. C’était fou ! Dès qu’on est descendu de l’avion, on entendait déjà crier, chanter, c’était incroyable ».

« La Ligue des Champions, c’est la première fois que je vais l’entendre dans le stade »

Aubame a ensuite été invité à glisser un mot aux supporters… « Venez nombreux comme d’habitude, faîtes nous rêver comme vous m’avez fait rêver la dernière fois ou comme l’a quand vous m’avez accueilli. On vous attend et on va tout donner », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « Dans le vestiaire, il y en a pas mal qui m’attendent et ça va me faire plaisir de les retrouver mais aussi de découvrir de nouvelles têtes aussi. Ça va être sympa et après la saison qu’ils viennent de faire, ça ne peut qu’être plaisant d’arriver dans un groupe comme ça. Quand Marseille m’a appelé, c’était obligé que je revienne. C’est le choix du coeur, en plus avec la Ligue des Champions, c’est la première fois que je vais l’entendre dans le stade donc ça va être pas mal. » Excité et souriant, Aubame !