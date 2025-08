OM Mercato : les premiers mots d’Igor Paixão après sa signature

L’arrivée d’Igor Paixão à l’OM est désormais officielle, et l’ailier brésilien a livré ses premiers mots après son départ du Feyenoord.

L’Olympique de Marseille tient sa nouvelle recrue offensive de l’été. Ce vendredi soir, le club phocéen a officiellement annoncé l’arrivée de l’ailier brésilien Igor Paixão (25 ans), après trois saisons marquées par des titres, des buts spectaculaires et une ascension fulgurante avec le Feyenoord. L’ancien joueur de Coritiba, recruté 35 millions d’euros, s’apprête désormais à écrire un nouveau chapitre sur les bords de la Méditerranée.

Des adieux poignants

« Un conte de fées », a résumé l’intéressé en évoquant son passage aux Pays-Bas. « Il y a trois ans, Feyenoord m’a fait venir en Europe, où j’espérais percer en tant que footballeur professionnel. Et ça a plus que réussi. J’ai remporté plusieurs trophées ici et j’ai beaucoup progressé, en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. »

Au fil des saisons, Paixão s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’attaque rotterdamoise. Percutant, technique et décisif, il a brillé aussi bien en Eredivisie qu’en Ligue des Champions. Sa capacité à faire lever les foules et à débloquer les matches importants a attiré l’œil de plusieurs clubs européens, mais c’est à l’OM qu’il a choisi de poser ses valises.

Paixão se sent prêt pour l’OM

« C’est pourquoi je me sens prêt pour la prochaine étape. Une magnifique nouvelle aventure m’attend à l’Olympique de Marseille, en France et en Europe », a confié le nouveau numéro 14 olympien. « Cette opportunité n’aurait jamais été possible sans mes coéquipiers formidables, mes entraîneurs, et toutes les personnes du club au centre d’entraînement 1908 qui m’ont aidé à devenir celui que je suis aujourd’hui. »

Avec un profil capable d’apporter vitesse, dribble et finition, Paixão s’annonce comme une recrue taillée pour faire vibrer le Vélodrome. Conscient de tourner une page importante de sa jeune carrière, il quitte Feyenoord le cœur lourd, mais la tête haute : « Feyenoord a été la meilleure étape pour moi, jeune Brésilien avec un rêve de football, et je vais terriblement manquer aux supporters, au club et à tout ce qui entoure Rotterdam. Peu importe où la vie me mènera désormais, Feyenoord sera toujours dans mon cœur. »