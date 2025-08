OL Mercato : Paulo Fonseca confirme des recrues à venir et se prononce pour Malick Fofana

Dans un mercato qui a vu, pour l’instant, Afonso Moreira et Ruben Kluivert débarquer à l’OL, Paulo Fonseca en attend encore plus.

À deux semaines du coup d’envoi de la saison de Ligue 1, Paulo Fonseca a dressé un état des lieux sans détour de l’Olympique Lyonnais, qui a connu une intersaison très mouvementée en étant maintenu sur le fil. L’entraîneur portugais, toujours aussi franc, a évoqué le mercato, en reconnaissant que son groupe n’était pas encore complet. « Il lui manque des joueurs. L’effectif actuel n’est pas suffisant », a-t-il avoué pour L’Équipe.

Paulo Fonseca veut que Malick Fofana reste

Malgré les contraintes économiques qui pèsent sur le club, Fonseca a insisté sur le travail ciblé de son staff pour construire une équipe compétitive. Les premières recrues, Afonso Moreira et Ruben Kluivert, ne doivent rien au hasard : « On a commencé à travailler sur cette saison avant la fin de la précédente, et Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier, responsable du recrutement) ont très bien travaillé. C’était difficile de faire plus avec nos contraintes financières. Nous avons des cibles bien définies depuis longtemps. Et je m’attends à ce que beaucoup de ces cibles arrivent bientôt. »