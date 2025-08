Revue de presse : l’AS Monaco tient son nouveau gardien de but

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

AS Monaco : l’ASM a son nouveau gardien

Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco est sur le point de finaliser l’arrivée de Lukáš Hrádecký (35 ans, Bayer Leverkusen) comme nouveau gardien de but, pour un transfert d’environ 4 millions d’euros.

Mais aussi…

AJ Auxerre : une nouvelle recrue officialisée

L’AJ Auxerre a officialisé le prêt pour une saison du milieu défensif Oussama El Azzouzi, international marocain de 24 ans, en provenance de Bologne. Après une première partie de saison perturbée par une blessure au genou, il n’a joué que 25 minutes en Serie A et en Coupe d’Italie l’an dernier. Formé aux Pays-Bas, il a débuté professionnellement au FC Emmen en 2021 avant de s’imposer à l’Union Saint-Gilloise avec 34 matches en 2022-2023. La saison précédente, il avait participé à 20 rencontres avec Bologne, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives.

Le Havre AC : André Ayew quitte le HAC

Le Havre a officialisé le départ d’André Ayew, libre de tout contrat. Auteur d’un rôle clé dans le maintien du club ces deux dernières saisons, l’ancien joueur de l’OM quitte Le Havre après avoir marqué les esprits par sa combativité et son attachement au club et à ses supporters. « Monstre de combativité, André Ayew fut un exemple pour tous les Ciel&Marine, lui qui a si bien su comprendre le HAC et son public, Le Havre et ses habitants. Bonne continuation André », a communiqué le HAC.

LOSC : Lille retrouve Dortmund en amical

Le LOSC est en stage de préparation à Iserlohn (Allemagne) avec 29 joueurs, en attendant le match amical contre le Borussia Dortmund ce samedi, cinq mois après leur élimination en Ligue des champions contre le même adversaire. Plusieurs joueurs clés sont partis cet été, tandis que cinq recrues, dont Olivier Giroud, s’intègrent progressivement au groupe. Giroud pourrait faire ses premières minutes en match, tandis que d’autres nouvelles recrues, comme Nathan Ngoy et Félix Correia, devraient également débuter. Lille reste toutefois en attente d’un latéral gauche expérimenté (Romain Perraud).

FC Lorient : un milieu en approche

Selon Ouest-France, le FC Lorient s’apprête à accueillir Dermane Karim, milieu défensif de 21 ans, qui devrait rejoindre le club en début de semaine prochaine. Depuis 2023, il évolue à Lommel en deuxième division belge, où il compte 49 matchs, 4 buts et 6 passes décisives. Il a également été prêté six mois à Courtrai en D1 belge la saison dernière. International togolais, Karim a disputé 21 matches avec sa sélection, marquant 3 buts. Formé aux jeunes du Feyenoord Rotterdam, il a joué avec leur équipe U21 et une fois avec l’équipe professionnelle.

FC Metz : un international portugais dans le viseur ?

Le FC Metz envisagerait de renforcer son poste de latéral gauche en recrutant l’expérimenté Portugais Mario Rui, ancien joueur de Naples, selon tuttomercato. Libre depuis la résiliation de son contrat début 2025 avec Naples, Mario Rui, 34 ans, totalise 227 matchs en Serie A et 14 sélections avec le Portugal, dont la victoire en Ligue des Nations 2019. Avec 44 apparitions en compétitions européennes, il pourrait découvrir sa première expérience en dehors d’Italie depuis 2011. Metz souhaite ainsi apporter de la maturité à sa défense jeune, mais reste à voir si Mario Rui sera séduit par ce projet.

OGC Nice : Evann Guessand ne veut pas de l’Arabie saoudite

Evann Guessand, international ivoirien de l’OGC Nice, semble proche d’un départ, même si le club le considère toujours comme un membre de l’effectif. Le joueur suscite beaucoup d’intérêt, notamment de Villarreal et du Neom SC, promu en Arabie saoudite, mais Guessand refuse catégoriquement ce dernier projet malgré une offre lucrative estimée à 30 millions d’euros. Selon Nice-Matin, il privilégierait plutôt un transfert vers l’Angleterre ou l’Allemagne, avec des discussions en cours notamment avec Crystal Palace, sans offre officielle pour le moment. Le club niçois cherche un accord avant le début de la saison, sous peine de tensions.

Stade Rennais : un départ officiel, un autre sur le point d’être finalisé

Mohamed Jaouab, prêté à Amiens la saison dernière, quitte définitivement le Stade Rennais pour rejoindre le Real Valladolid en Espagne, où il a signé un contrat de trois ans jusqu’en 2028. Le défenseur marocain de 23 ans, auteur de 27 matchs toutes compétitions confondues l’an passé, relève ainsi un nouveau défi. De son côté, Carlos Andrés Gómez, international colombien de 22 ans, pourrait bientôt rejoindre Vasco de Gama en prêt payant avec option d’achat, après une saison compliquée à Rennes où il n’a été que peu utilisé (17 apparitions, 3 buts). Arrivé l’été dernier pour environ 10 millions d’euros, Gomez n’a pas réussi à s’imposer en Ligue 1, comme plusieurs autres recrues estivales de 2024, et un accord avec le club brésilien semble en bonne voie, rapporte L’Équipe.

RC Strasbourg : Mamadou Sarr revient au RCSA

Mamadou Sarr, jeune défenseur de 19 ans acheté par Chelsea pour près de 20 millions d’euros cet été, est immédiatement prêté pour une saison au RC Strasbourg. Arrivé il y a un an à Chelsea en provenance de l’OL (pour 10 millions d’euros), il avait déjà été un titulaire régulier à Strasbourg avec 27 matches la saison dernière. Le prêt de Sarr s’inscrit dans la volonté du club alsacien, actuellement 7e de Ligue 1, de renforcer une équipe ambitieuse.

Toulouse FC : Shavy Babicka va signer en Serbie

Toulouse accélère son mercato avec le départ imminent de Shavy Babicka vers l’Étoile Rouge Belgrade. Selon L’Équipe, le club serbe a proposé 4 millions d’euros, une offre acceptée par le TFC après une demande initiale de 5 millions. Recruté en janvier 2024 pour moins de 3 millions d’euros, l’attaquant gabonais de 25 ans a joué 48 matches pour Toulouse, souvent comme remplaçant, et marqué 5 buts. Malgré sa vitesse, il n’a jamais été un joueur clé pour l’entraîneur Carles Martinez Novell. Babicka disputera désormais la Ligue des champions avec son nouveau club.