OM – FC Séville : un nul décevant pour les retrouvailles avec le Vélodrome et Aubameyang

L’OM affrontait le FC Séville ce samedi soir au Vélodrome. Avec un match nul à la clé (1-1).

L’OM peut toujours compter sur la fidélité de ses supporters, y compris pendant sa préparation. Pour son retour au Vélodrome, ce samedi contre le FC Séville, près de 60 000 spectateurs ont garni l’enceinte phocéenne pour la réception des Andalous. Pierre-Emerick Aubameyang a débuté sur le banc, alors qu’Igor Paixão, blessé, était en tribunes. Roberto De Zerbi a aligné une équipe qui devrait ressembler à celle qui débutera la Ligue 1 dans quinze jours (Rulli – Murillo, Balerdi, Medina, Garcia – Hojbjerg, Rabiot, Gomes – Rowe, Gouiri, Greenwood).

Greenwood avait encore montré la voie

Dominateurs d’entrée, les Phocéens ont rapidement ouvert le score par Greenwood, d’ une tête plongeante hors de portée de Nyland, sur un centre de Murillo. Sow a refroidi le Vélodrome en égalisant peu avant la mi-temps d’une frappe imparable pour Rulli. Au retour des vestiaires, le portier argentin s’est fait une grosse frayeur en perdant un ballon suite à une tentative de petit pont, Balerdi et Egan-Riley s’y mettant à deux pour empêcher un second but andalou. Ovationné, Aubameyang est entré à l’entame du dernier quart d’heure, en pointe, à la place de Gouiri. Mais le score n’a pas bougé. C’est Séville qui a eu la plus grosse occasion de la fin de partie, Nadir évitant la défaite à l’OM. Aston Villa viendra à son tour défier le vice-champion de France samedi prochain dans une ultime répétition avant le déplacement à Rennes le 15 août.