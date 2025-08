FC Nantes Mercato : Anthony Lopes tire la sonnette d’alarme et demande du renfort !

Après la défaite du FC Nantes contre Angers, Anthony Lopes a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas…

Le FC Nantes poursuivait sa préparation estivale avec un nouveau test samedi sur la pelouse d’Angers SCO. Et le test n’a pas été très concluant, une fois encore… Pour cette affiche face à une autre formation de Ligue 1, le match a été fermé et les Canaris se sont inclinés sur le score de 1-0. Leur 3e défaite de rang après celles subies face à Guingamp et Rennes. Le SCO a profité de la passivité des Canaris pour ouvrir le score dès la 2e minute. La réaction nantaise a mis du temps à venir et malgré une deuxième mi-temps avec de meilleures intentions offensives, le score n’a pas bougé.

« Il faut des mecs de caractère, d’expérience »

Avant le dernier match amical samedi prochain contre le Paris FC de Moses Simon, à la Beaujoire, Anthony Lopes, au micro de Ouest-France, a pointé du doigt les manquements du FCN.

« On sait qu’on va avoir un gros début de championnat, mais on va se battre à chaque match, a confié le portier. Après, il faut des mecs de caractère, d’expérience. On sait que le groupe est très très jeune et que la Ligue 1 est très difficile, très physique. On manque d’expérience, on l’a vu sur le but encaissé. On a besoin de plus d’expérience. » A voir si le message sera entendu ou non…