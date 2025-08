OL Mercato : Govou s’en prend à Caleta-Car !

Duje Caleta-car avait publié un message en quittant l’OL. Ce dont s’offense Sidney Govou…

Exit Duje Caleta-Car. Le défenseur croate a quitté l’OL vendredi pour rejoindre la Real Sociedad, et dans la foulée, l’ancien joueur de l’OM avait publié un message d’adieu.

« Pas besoin de tout ce cirque », s’est indigné l’ancien attaquant de l’OL

Des remerciements qui ont incité Sidney Govou à pousser un coup de gueule, le consultant de Canal+ épinglant le Croate… «Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com, a-t-il posté. Il a essayé de faire le taf point. Pas besoin de tout ce cirque. Merci au revoir et à bientôt ! Tu ne reviendras plus à Lyon pour te balader. Tes enfants ne porteront pas le maillot à l’école». Enervé, Govou ! « Je respecte son message mais je n’aime pas. C’est pas ma façon de voir les choses. Les mecs qui font 10 clubs et qui embrassent l’écusson c’est la même chose ! Ca me fait marrer ! Cette com de l’amour pour plaire je ne m’y retrouverai jamais », a-t-il ajouté.