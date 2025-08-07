RC Lens Mercato : visite médicale réussie pour Thauvin, signature imminente !
Revue de presse : Monaco baisse le tarif d’Akliouche

L'attaquant de l'AS Monaco Maghnes Akliouche.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : un tarif revu à la baisse pour Akliouche ?

Selon le site Goal, l’AS Monaco aurait revu ses prétentions pour Maghnes Akliouche. Au départ, le club de la Principauté demandait 70 M€ pour son attaquant. Mais, faute d’offre, notamment en provenance d’Angleterre, il serait désormais d’accord pour laisser partir son joyau en échange d’un chèque de 50 M€. Une somme que le Bayer Leverkusen, très intéressé, serait disposé à payer.

Mercato : Toulouse et le Stade Rennais sur Luvumbo

Alors que Loïc Désiré fait un travail très remarquable sur le dégraissage du Stade Rennais, Mohamed Toubache-Ter nous apprend qu’Arnaud Kalimuendo doit absolument partir pour recruter deux joueurs offensifs. L’un d’eux pourrait se nommer Zito Luvumbo. Sous contrat à Cagliari jusqu’en juin 2028, l’attaquant angolais de 23 ans est également pisté par le Toulouse FC.

FC Metz : Gueye tout proche de West Ham

Foot Mercato assure que les négociations entre le FC Metz et West Ham pour le transfert d’Idrissa Gueye avancent dans le bon sens. Le jeune attaquant sénégalais devrait s’engager avec les Hammers moyennant une indemnité de 15 M€. Manchester United, un autre club anglais et le Borussia Dortmund sont également intéressés mais ont une longueur de retard.

Toulouse FC : les Violets doivent faire une croix sur Arfsten

Dans une information relayée par le site Les Violets, le spécialiste du football américain Tom Bogert a assuré que Columbus Crew n’avait pas l’intention de vendre Max Arfsten, suivi par le TFC mais également Middlesbrough. Le piston gauche va rester au pays au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026.

RC Strasbourg : Atangana in, Bakwa out ?

D’après Sacha Tavolieri, le RC Strasbourg ne lâche pas Valentin Atangana et négocie sur les conditions personnelles avec le Rémois. Les discussions entre clubs devraient avancer dans les prochains jours, le RCSA voulant  anticiper la concurrence de Stuttgart. Dans le sens des départs, Nottingham fonce sur Dilane Bakwa, selon Mohamed Toubache-Ter. Une offre de 28 millions d’euros, bonus compris, aurait été refusée. Le club alsacien attend entre 30 et 35 M€ pour laisser filer son crack au mercato estival.

Montpellier HSC : Nicollin remercie l’OM, Ferri à la Samp

Ravi de l’arrivée de Simon Ngapandouetnbu (22 ans) dans les cages de Montpellier, Laurent Nicollin a tenu à saluer le geste amical de l’OM dans ce dossier. « On avance bien. On a un accord verbal avec Marseille. Bruno Carotti a bien travaillé avec Medhi Benatia. J’ai eu Pablo Longoria qui a été super et a joué le jeu. Quand on était allé à Marseille, il nous avait dit qu’il nous aiderait, il l’a fait. L’OM a facilité les choses pour qu’il vienne. Je le remercie », a-t-il affirmé dans Midi Libre. De son côté, Jordan Ferri a rejoint officiellement la Sampdoria de Gênes après six ans au MHSC.

LOSC : Giroud régale, Al Hilal convoite Alexsandro

Devenu international brésilien, Alexsandro (25 ans)  est l’objet d’une offensive de la Saudi Pro League. Selon Nabil Djellit, Al Hilal propose 40 millions d’euros pour le défenseur du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2028. De son côté, Olivier Giroud a marqué ses deux premiers lillois hier contre Venise. Des débuts salués par Bruno Genesio après la rencontre : « C’est toujours important pour un attaquant de marquer. Physiquement, il a besoin de retrouver du rythme, mais à l’entraînement, il est bien. On est content de le voir marquer, c’est encourageant. Après on a joué une équipe de Serie B, donc il faut relativiser par rapport à l’opposition. »

