FC Barcelone Mercato : l’Arabie saoudite en passe de recruter un pilier de l’équipe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : le club dit une nouvelle fois non au Panathinaikos pour Ounahi

Azzedine Ounahi déçu lors d'un match du Panathinaikos la saison passée.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Le Panathinaikos a formulé une nouvelle offre à l’OM pour Azzedine Ounahi, qui a brillé sous ses couleurs la saison passée. Mais elle est encore loin des attentes marseillaises…

Hier soir, Foot Mercato expliquait que le Panathinaikois souhaite toujours recruter Azzedine Ounahi et qu’il allait avoir des moyens plus conséquents dans les jours qui viennent car il vient de vendre Georgios Vagiannidis au Sporting Portugal pour environ 15 M€. Après avoir essuyé un refus de la part de l’OM suite à une offre à 6 M€, le club grec avait désormais les finances pour élever le curseur. Ce qui s’est produit, selon La Provence. Mais la réponse reste toujours négative…

Le Pana est monté à 8 M€

Le quotidien régional assure que la nouvelle offre du Panathinaikos s’élevait à 5 M€, plus 3 M€ payés l’année prochaine et 15% d’intéressement sur une future plus-value. Ca se rapproche des 12 M€ réclamés par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le milieu marocain mais les Verts grecs sont encore loin du compte. Si l’OM fera peut-être un effort pour un joueur sur lequel il ne compte plus, le Panathinaikos devra aussi en faire un nouveau.

En attendant, Azzedine Ounahi poursuit sa préparation estivale loin des professionnels de l’OM. Il a intégré le loft comme plusieurs autres joueurs et s’ébroue donc loin de Roberto De Zerbi et de son groupe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’on peut comprendre que l’OM essaye de récupérer un maximum des 12 M€ investis il y a deux ans et demi pour Azzedine Ounahi, il ne faudrait pas qu’il laisse passer sa chance de vendre un immense flop en demandant trop. »

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : le onze type probable de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : le onze probable d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet