Le Panathinaikos a formulé une nouvelle offre à l’OM pour Azzedine Ounahi, qui a brillé sous ses couleurs la saison passée. Mais elle est encore loin des attentes marseillaises…

Hier soir, Foot Mercato expliquait que le Panathinaikois souhaite toujours recruter Azzedine Ounahi et qu’il allait avoir des moyens plus conséquents dans les jours qui viennent car il vient de vendre Georgios Vagiannidis au Sporting Portugal pour environ 15 M€. Après avoir essuyé un refus de la part de l’OM suite à une offre à 6 M€, le club grec avait désormais les finances pour élever le curseur. Ce qui s’est produit, selon La Provence. Mais la réponse reste toujours négative…

Le Pana est monté à 8 M€

Le quotidien régional assure que la nouvelle offre du Panathinaikos s’élevait à 5 M€, plus 3 M€ payés l’année prochaine et 15% d’intéressement sur une future plus-value. Ca se rapproche des 12 M€ réclamés par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le milieu marocain mais les Verts grecs sont encore loin du compte. Si l’OM fera peut-être un effort pour un joueur sur lequel il ne compte plus, le Panathinaikos devra aussi en faire un nouveau.

En attendant, Azzedine Ounahi poursuit sa préparation estivale loin des professionnels de l’OM. Il a intégré le loft comme plusieurs autres joueurs et s’ébroue donc loin de Roberto De Zerbi et de son groupe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’on peut comprendre que l’OM essaye de récupérer un maximum des 12 M€ investis il y a deux ans et demi pour Azzedine Ounahi, il ne faudrait pas qu’il laisse passer sa chance de vendre un immense flop en demandant trop. »