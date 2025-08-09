RC Lens : Daniel Riolo a un gros doute concernant Florian Thauvin
Dans la longue interview accordée à La Provence, le milieu de l’OM Adrien Rabiot a dévalorisé les succès du PSG en expliquant qu’il était facile de monter une grosse équipe avec autant de moyens.

En début de journée, nous avons relayé les meilleurs morceaux de la longue interview d’Adrien Rabiot à La Provence. Sauf un, qui concerne un tacle discret envoyé à son club formateur, le PSG. Si Le Duc a refusé de relancer la polémique sur les insultes dont il a été la cible lors de son retour au Parc des Princes au printemps, il ne s’est pas privé de pointer du doigt le dopage financier du Qatar à Paris au détour d’une question portant sur les jeunes joueurs partant en Arabie saoudite…

« C’est facile des construire avec des budgets mirobolants »

« Lorsque je suis arrivé à l’OM, c’était un très challenge, il y avait pas mal de choses à reconstruire. Ce n’était pas gagné de se qualifier en C1. Quand on voit ce qu’on a pu faire et ce qui a été amélioré au club, ça force le respect. C’est facile des construire avec des budgets mirobolants, mais ce n’est pas le cas à Marseille, où les gens travaillent très bien avec les moyens qu’ils ont. Faire quelque chose de grand avec les moyens du club et pouvoir rivaliser avec des adversaires qui ont deux ou trois fois notre budget, c’est un challenge qui me plaît. »

Reste que ce challenge est très compliqué et d’autant plus frustrant que, sans les milliards versés par le Qatar, le PSG était incapable de se qualifier ne serait-ce que pour la Champions League. Alors qu’aujourd’hui, il remporte tous les titres sans donner l’impression de forcer. Forcément rageant pour ses adversaires…

