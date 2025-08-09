ASSE : Horneland réserve une grosse surprise à Laval !
OM : son ambition pour la saison, son avenir, le PSG… Adrien Rabiot dit tout !

Adrien Rabiot lors du match amical entre l'OM et le FC Séville.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Le milieu de l’OM Adrien Rabiot s’est longuement confié à La Provence et n’a éludé presqu’aucun sujet… sauf le plus important !

Ce samedi, La Provence publie une interview de deux pages d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain explique combien il se sent bien à l’OM et confirme avoir repoussé des « offres alléchantes » de clubs étrangers. Mais il les a refusées car ce n’est pas ce qu’il l’attire. « Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C’est ce qui m’anime. »

La qualif’ en C1 et se rapprocher de Paris sont les objectifs

D’ailleurs, pour ce qui concerne la saison à venir, il se refuse à parler de trophée : « L’objectif est de faire une grande saison, de se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions. C’est important pour ce club. En tant que joueur, on doit avoir cette ambition-là minimum en tête lorsqu’on évolue à l’OM. L’Olympique de Marseille doit y être tous les ans. Cet objectif-là est clair. Ensuite, ce sera de faire du mieux possible et de pouvoir rivaliser avec le PSG. Tout est possible avec la volonté, la détermination et la passion. Il y a évidemment un écart de budget colossal mais dans le football, ça ne fait pas tout. Je ne vais pas faire de grands discours et raconter des bobards mais l’objectif, justement, c’est de réduire le gap ».

Interrogé sur le PSG et son accueil houleux au Parc la saison dernière, Adrien Rabiot se montre moins vindicatif qu’à chaud, disant simplement que les banderoles et chants à son égard devraient être interdits dans les stades ou fortement sanctionnés après coup. Enfin, étonnamment, La Provence n’interroge pas le milieu sur son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2026. Ce qui était peut-être une consigne avant l’interview et tend à prouver que Le Duc partira libre à la fin de la saison…

