RC Lens : Daniel Riolo a un gros doute concernant Florian Thauvin
RC Lens : Daniel Riolo a un gros doute concernant Florian Thauvin

Le journaliste de RMC Daniel Riolo avant un Monaco-Lyon.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Le journaliste de RMC Daniel Riolo se demande pourquoi l’Udinese ne s’est pas davantage battu pour retenir Florian Thauvin quand il a été contacté par le RC Lens.

Ce samedi, Florian Thauvin devrait faire ses premiers pas sous le maillot sang et or à l’occasion du match amical contre le RB Leipzig. C’est peu dire que l’arrivée de l’ancien Marseillais a suscité une belle vague d’enthousiasme en Artois puisqu’ils étaient 300 à l’attendre à l’aéroport de Lesquin samedi. Daniel Riolo, lui, attend de voir. Sur RMC, le journaliste s’est interrogé sur le véritable niveau de celui qui a connu une traversée du désert à partir de l’été 2019 et de sa grave blessure à une cheville lors d’un match amical entre l’OM et les Glasgow Rangers…

« Je trouve ça curieux qu’il n’ait pas été retenu… »

« J’ai toujours une curiosité à voir des mecs très connus comme ça revenir. Maintenant, j’ai aussi l’esprit un petit peu tordu et je vois qu’il était à l’Udinese. On me dit qu’il était bon là-bas, qu’il était devenu essentiel. Et il quitte la Serie A pour venir à Lens ? OK, c’est l’ami de Jean-Louis Leca, OK le projet lui a plu… Mais je trouve ça curieux qu’il n’ait pas été retenu. Tu ne quittes pas la Serie A pour un championnat qui n’a plus un radis. Il paraît qu’il s’est découvert un nouveau rôle en numéro dix. J’ai hâte de voir ça. J’ai hâte aussi de voir ce que Pierre Sage va faire avec cette équipe. Je suis très excité à l’idée de voir des gars comme ça qui reviennent comme Olivier Giroud à Lille ou Florian Thauvin à Lens. »

Comme souvent dans sa carrière, Florian Thauvin suscite autant d’enthousiasme que de doutes. Jusqu’à présent, il a plus souvent réussi à faire taire les sceptiques qu’à leur donner raison.

