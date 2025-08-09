LOSC Mercato : c’est fait pour le départ de Bafodé Diakité à Bournemouth !

Le LOSC va réaliser une nouvelle grosse vente dans ce mercato, avec le départ de Bafodé Diakité à Bournemouth.

Le LOSC s’apprête à réaliser une nouvelle opération majeure sur le marché des transferts. Après avoir vendu Lucas Chevalier au PSG, le club nordiste va empocher 40 millions d’euros grâce à la vente de Bafodé Diakité, comme vient de le rapporter Foot Mercato. Courtisé depuis plusieurs semaines par Bournemouth, le défenseur de 24 ans était bloqué par des négociations lentes entre les deux clubs, l’écurie anglaise refusant jusque-là de s’aligner sur les exigences lilloises.

Diakité attendu dans les prochaines heures

Le déblocage est venu d’un autre transfert : la vente d’Illya Zabarnyi au PSG pour un montant équivalent, qui a permis à Bournemouth de réunir les fonds nécessaires. Avec cet accord finalisé, Diakité doit rejoindre l’Angleterre dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Une nouvelle vente d’envergure pour le LOSC, qui perd un nouveau taulier dans ce mercato.