Le FC Nantes vient d’officialiser l’arrivée d’Amady Camara, son nouvel attaquant.

Le FC Nantes vient de renforcer son attaque en officialisant l’arrivée d’Amady Camara, prêté par le Sturm Graz, champion d’Autriche en titre. L’attaquant malien de 20 ans rejoint ainsi les Canaris pour la saison prochaine, avec une option d’achat incluse dans le contrat.

Jeune et prometteur, Amady Camara a fait ses armes en Autriche, où il a disputé 51 rencontres avec le Sturm Graz, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives. Le natif de Bamako s’est également déjà frotté à la scène européenne, ayant participé aux campagnes de Ligue des Champions et de Conference League avec son club. International malien depuis septembre 2024, Camara portera le numéro 14 sous ses nouvelles couleurs.