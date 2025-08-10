OM Mercato : Roberto De Zerbi évoque l’avenir de Jonathan Rowe et attend une recrue
OM Mercato : Roberto De Zerbi évoque l’avenir de Jonathan Rowe et attend une recrue

William Tertrin
10 août 2025

Après la belle victoire de l’OM face à Aston Villa, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le mercato.

Alors que la préparation de l’OM s’est conclue par une belle victoire face à Aston Villa (3-1), Roberto De Zerbi s’est exprimé sur plusieurs sujets brûlants du mercato olympien. Entre les incertitudes autour de Jonathan Rowe, le renfort attendu au poste de latéral gauche et la préparation pour le début du championnat, l’entraîneur italien a fait le point.

Jonathan Rowe, au cœur des rumeurs

Remuant et performant durant la préparation, Jonathan Rowe attire les regards en cette fin de mercato. Interrogé sur un possible départ, De Zerbi a tenu à réaffirmer l’importance de l’ailier anglais dans son effectif :

« On est tous très content de lui, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial. »

Un latéral gauche attendu avant la fin du marché

L’un des chantiers prioritaires du club reste le couloir gauche de la défense. Si plusieurs solutions internes existent, De Zerbi confirme l’arrivée prochaine d’un renfort :

« Oui, quelqu’un arrivera à ce poste. Garcia, Murillo et Nadir peuvent jouer à ce poste. Ce ne sont pas vraiment des pistons, mais des joueurs qui s’insèrent à l’intérieur du jeu. Sur les côtés, je préfère avoir des joueurs offensifs, comme Rowe ou Greenwood. Garcia et Murillo savent attaquer, on l’a vu sur le premier but d’Aubameyang. On peut défendre à quatre, à trois ou à deux. On décidera en fonction. »

Prêt pour le championnat, mais mercato toujours actif

À une semaine de la reprise, le coach olympien se montre confiant quant à la forme de son groupe, tout en précisant que le marché des transferts est loin d’être figé :

« Oui, nous sommes prêts. Le mercato n’est pas fini, d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. On est prêt. Ce que j’aime, c’est notre attitude. On s’entraîne demain matin, on n’a pas le temps de se distraire ni de se relâcher. Je suis ici depuis un an maintenant, j’espère que le niveau d’exigence que je demande restera le même. »

Avec encore plusieurs jours pour boucler les derniers ajustements, l’OM s’apprête à entrer dans la saison avec ambition, un effectif renforcé et un entraîneur déterminé à maintenir un haut niveau d’exigence.

