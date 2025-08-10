Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

LOSC : Thomas Meunier vers un départ ?

Le LOSC a perdu face à West Ham aux tirs au but lors de son dernier match amical, avec l’absence notable de Thomas Meunier, blessé au pubis. Le club espère le soigner avant son prochain match à Brest, mais surveille aussi sa situation de près sur le marché des transferts. Meunier, peu épanoui à Lille et en froid avec la direction, envisagerait un départ, selon Le Petit Lillois. Il recherche un projet où il serait titulaire tout en restant proche de sa famille. Un club intéressé a déjà pris contact avec le LOSC, sans que son nom soit dévoilé.

Mais aussi…

Angers SCO et le FC Lorient se neutralisent en amical

Angers termine sa préparation sur une note positive en battant Lorient 1-0 ce samedi grâce à un but d’Estéban Lepaul, son troisième en phase de préparation. Le SCO signe ainsi sa quatrième victoire en six matches amicaux, avec une seule défaite en début de préparation. L’équipe d’Alexandre Dujeux reste solide en défense, n’ayant pas encaissé de but depuis cette défaite. Angers aborde donc la saison avec confiance avant d’accueillir le Paris FC pour la première journée de Ligue 1. Du côté de Lorient, cette défaite est une première depuis le début de leur préparation, où ils avaient enregistré deux victoires et deux nuls. Leur gardien Bingourou Kamara a joué ses premières minutes avec le club. Lorient commencera la saison face à Auxerre dimanche prochain.

AJ Auxerre : l’AJA battue par Levante en amical

L’AJ Auxerre a terminé sa préparation estivale sur une note difficile avec deux défaites consécutives sans marquer, après des débuts prometteurs. Après un nul contre Grenoble, les Auxerrois ont perdu 0-3 contre Ipswich puis 0-2 face à Levante, ce dernier match ayant eu lieu samedi devant plus de 6 500 spectateurs. La rencontre s’est décantée en fin de match avec un but sur penalty de Jose Morales à la 83e minute, suivi d’un second de Sergio Lozano à la 89e. Auxerre débutera la Ligue 1 à domicile contre Lorient le 17 août.S

Stade Brestois : Radosław Majecki officialisé et le SB29 tenu en échec par Sassuolo

Brest termine sa préparation estivale invaincu après un match nul 1-1 contre le promu italien Sassuolo au stade Francis Le Blé. Pierre Lees-Melou a ouvert le score pour Brest à la 17e minute, aidé par Ludovic Ajorque, avant que Sassuolo n’égalise juste avant la mi-temps. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, aucune équipe n’a pris l’avantage en seconde période. Radoslaw Majecki, gardien brestois fraîchement arrivé, a brillé, tout comme Julien Le Cardinal qui a sauvé son équipe en fin de match. Brest débutera la saison de Ligue 1 contre le LOSC le 17 août.

Le Havre AC : nouvelle défaite sans but marqué pour le HAC

Le Havre a terminé sa préparation estivale sur une défaite 2-0 contre Deportivo La Corogne, sans réussir à marquer pour la quatrième fois en cinq matchs amicaux. Avec seulement un but inscrit par Issa Soumaré lors du nul 1-1 contre le Paris FC, la campagne de préparation reste inquiétante. Avant de retrouver la Ligue 1 face à Monaco samedi prochain, l’équipe de Didier Digard devra rapidement trouver des automatismes avec ses nombreuses recrues pour viser un troisième maintien consécutif.

FC Metz : le FCM se prend une énorme claque par Hoffenheim

Pour son retour en Ligue 1, Metz inquiète à une semaine de son derby contre Strasbourg. Lors de son dernier match amical à Sinsheim, les Grenats ont été largement battus par Hoffenheim (0-8), concédant notamment quatre buts en 15 minutes. Malgré quelques occasions, comme une frappe sur la barre de leur capitaine Cheikh Tidiane Sabaly, Metz est apparu très fébrile tout au long de la rencontre. Cette lourde défaite souligne les difficultés des Mosellans avant le coup d’envoi de la saison.

OGC Nice : le Gym a trouvé le remplaçant d’Evann Guessand

David Fofana, attaquant de 22 ans sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2029, est de nouveau dans le viseur de l’OGC Nice, qui cherche un remplaçant à Evann Guessand, parti à Aston Villa. Selon L’Équipe, Chelsea souhaite un transfert direct, tandis que Nice privilégie un prêt avec option d’achat, en prenant en charge une partie du salaire. Toulouse est aussi intéressé et peut proposer entre 4 et 5 millions d’euros, mais bute sur les exigences salariales du joueur.

Stade rennais FC : Henrik Meister quitte définitivement le SRFC

C’est officiel, Henrik Meister quitte définitivement le Stade Rennais pour Pise, où il était prêté depuis janvier. L’attaquant danois de 21 ans a signé jusqu’en 2028 avec le club italien promu en Serie A. Rennes devrait récupérer environ 5 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage à la revente, après l’avoir acheté entre 7 et 9 millions l’an dernier. En Ligue 1, Meister n’avait marqué qu’un but en quatre matches.

RC Strasbourg : le RCSA officialise Lucas Høgsberg et fait match nul contre Mayence

Strasbourg a officialisé la signature de Lucas Høgsberg, jeune défenseur central danois de 19 ans, en provenance de Nordsjaelland. Il s’engage pour cinq ans, jusqu’en 2030, pour un transfert estimé à 15 millions d’euros hors bonus, avec un pourcentage à la revente. Høgsberg, international danois (2 sélections), est la 13e recrue du club cet été et la quatrième en défense centrale. Formé à Nordsjaelland, où il a débuté professionnellement à 16 ans, il a joué 31 matches la saison dernière.

En parallèle, Strasbourg a conclu sa préparation par un match nul 0-0 contre Mayence, trois jours après sa victoire contre Sturm Graz. Les deux équipes ont manqué d’efficacité offensive, grâce notamment aux arrêts des gardiens Mike Penders et Robin Zentner. Le jeu s’est accéléré en seconde période avec plusieurs occasions, mais aucune n’a trouvé le chemin des filets. L’équipe B de Strasbourg a, elle, perdu 2-1 face à Mayence plus tôt dans la journée. Le prochain rendez-vous pour le Racing sera le derby de l’Est contre Metz, dimanche prochain en Ligue 1.

Toulouse FC : le directeur sportif du TFC sort du silence

Viktor Bezhani, directeur sportif du Toulouse FC, revient sur une préparation difficile marquée par de lourdes défaites face à Leipzig (0-7) et Stuttgart (0-6). Il n’est cependant pas inquiet : « Je ne le suis pas, par nature. Bien sûr que ce ne sont pas de bons résultats, mais on avait beaucoup de jeunes issus de l’académie à tester, c’était important pour leur progression. » Concernant les recrues, il souligne l’équilibre à trouver entre expérience et jeunesse : « On cherche des joueurs ayant plusieurs années au haut niveau, mais l’âge n’est pas un critère. On ne changera pas nos plans de recruter des joueurs de moins de 25 ans. » Il insiste aussi sur l’importance du capitaine Rasmus Nicolaisen, « qui a un gros impact sur l’équipe ». Enfin, sur les possibles départs de joueurs comme Cresswell ou Gboho, Bezhani se montre prudent : « Si la bonne offre arrive, on jette un œil, mais la priorité est de renforcer l’équipe et d’avoir une équipe stable plutôt que de vendre. »