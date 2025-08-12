PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : après Thauvin, Leca a une nouvelle piste alléchante en attaque !

Jayden Braaf (Hellas Vérone)
Bastien Aubert
12 août 2025

Après avoir réussi à attirer Florian Thauvin (32 ans) au mercato, le RC Lens pourrait bien préparer une nouvelle surprise sur le marché des transferts. 

🟥 Rumeur

Le RC Lens est insatiable cet été. Après avoir réussi à attirer Florian Thauvin au mercato, Jean-Louis Leca pourrait bien préparer un nouveau coup sur le marché des transferts. Selon les dernières informations du journaliste Josue Casse, le club nordiste s’intéresserait de près à Jayden Braaf, l’ancien international espoir néerlandais actuellement à l’Hellas Vérone. 

Le jeune ailier gauche de 22 ans suscite également l’intérêt du Havre, qui suit sa situation avec attention. Mais selon le spécialiste du mercato, cette piste devrait être difficile à concrétiser pour le HAC, notamment en raison de contraintes économiques.

Le RC Lens bien placé pour Braaf ?

C’est là que le RC Lens pourrait tirer son épingle du jeu. Le club artésien, qui souhaite encore renforcer son secteur offensif (9 ?) après l’arrivée de Thauvin, dispose d’une meilleure capacité financière et pourrait tenter de conclure un transfert estimé à moins d’un million d’euros par Transfermarkt.

Braaf, connu pour sa vitesse et sa technique, représente un profil idéal pour un club ambitieux comme Lens, qui veut continuer à surprendre en Ligue 1 cette saison. Reste désormais à voir si les Sang et Or parviendront à convaincre le joueur et son club actuel.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le RC Lens va finir par réaliser un recrutement tout à fait honorable malgré des moyens assez limités. La bonne gestion de Josep Oughourlian et les débuts surprenants de Jean-Louis Leca à la direction sportive doivent rassurer les supporters, déjà aux aguets avant la réception de l’OL (samedi, 17h).

MercatoRC Lens
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet