RC Lens Mercato : après Thauvin, Leca a une nouvelle piste alléchante en attaque !

Après avoir réussi à attirer Florian Thauvin (32 ans) au mercato, le RC Lens pourrait bien préparer une nouvelle surprise sur le marché des transferts.

🟥 Rumeur

Le RC Lens est insatiable cet été. Après avoir réussi à attirer Florian Thauvin au mercato, Jean-Louis Leca pourrait bien préparer un nouveau coup sur le marché des transferts. Selon les dernières informations du journaliste Josue Casse, le club nordiste s’intéresserait de près à Jayden Braaf, l’ancien international espoir néerlandais actuellement à l’Hellas Vérone.

Le jeune ailier gauche de 22 ans suscite également l’intérêt du Havre, qui suit sa situation avec attention. Mais selon le spécialiste du mercato, cette piste devrait être difficile à concrétiser pour le HAC, notamment en raison de contraintes économiques.

Le RC Lens bien placé pour Braaf ?

C’est là que le RC Lens pourrait tirer son épingle du jeu. Le club artésien, qui souhaite encore renforcer son secteur offensif (9 ?) après l’arrivée de Thauvin, dispose d’une meilleure capacité financière et pourrait tenter de conclure un transfert estimé à moins d’un million d’euros par Transfermarkt.

Braaf, connu pour sa vitesse et sa technique, représente un profil idéal pour un club ambitieux comme Lens, qui veut continuer à surprendre en Ligue 1 cette saison. Reste désormais à voir si les Sang et Or parviendront à convaincre le joueur et son club actuel.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le RC Lens va finir par réaliser un recrutement tout à fait honorable malgré des moyens assez limités. La bonne gestion de Josep Oughourlian et les débuts surprenants de Jean-Louis Leca à la direction sportive doivent rassurer les supporters, déjà aux aguets avant la réception de l’OL (samedi, 17h).