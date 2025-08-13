LOSC Mercato : c’est officiel pour Diakité

Le LOSC a officialisé ce mercredi matin le transfert de son défenseur Bafodé Diakité à Bournemouth.

🟦 Officiel

Après trois années à Lille, Bafodé Diakité connaît sa première expérience à l’étranger. Le défenseur central de 24 ans, né à Toulouse et formé au TFC, vient d’être transféré à Bournemouth. Il y remplacera l’Ukranien Illya Zabarnyi, recruté par le PSG. L’indemnité n’a pas été communiquée par les deux clubs mais elle tourne aux alentours des 40 M€.

Sur les réseaux sociaux, le LOSC a salué ainsi le départ de son désormais ancien joueur : « Le LOSC officialise aujourd’hui le transfert de Bafodé Diakité à l’AFC Bournemouth (Premier League). Le défenseur de 24 ans s’est engagé ce jour avec le club anglais. Il quitte Lille après trois très belles saisons à titre collectif et individuel, marquées par 112 matchs, 13 buts et deux campagnes européennes. Merci Bafo’, tu seras toujours un Dogue ».