OM : Giovanni Castaldi harcelé par des supporters de l’OM, il réagit et porte plainte
OM : Giovanni Castaldi harcelé par des supporters de l&rsquo;OM, il réagit et porte plainte
William Tertrin
14 août 2025

Pris pour cible par des supporters de l’OM, Giovanni Castaldi, nouveau chroniqueur de la chaîne Ligue 1+, a annoncé qu’il allait porter plainte.

À quelques heures de son lancement sur Ligue 1+, Giovanni Castaldi, nouveau chroniqueur de la chaîne, se retrouve au centre d’une polémique sur les réseaux sociaux. Des supporters de l’Olympique de Marseille ont pris pour cible le journaliste, vivement critiqué, allant jusqu’à menacer de ne pas s’abonner ou de boycotter le diffuseur.

Dans le détail, ces critiques portent sur un ancien moment diffusé dans l’émission L’Équipe du Soir, où le chroniqueur a malencontreusement confondu les mots en prononçant « Omerde » au lieu d’OM. Par ailleurs, une capture d’écran d’un échange privé sur X circule : elle montre un message que le journaliste aurait envoyé à un abonné de Ligue 1+ : « Alors la sardine n’est pas contente? Merci pour les 14.99€ par mois pour payer mon salaire ».

« Évidemment, je n’ai rien contre l’OM ! »

Castaldi, de son côté, a pris la parole sur ses réseaux sociaux : « Je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Ce DM publié est un Fake ! C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte. De l’autre, un viel extrait vidéo sur lequel je me suis déjà exprimé de nombreuses fois. Évidemment, je n’ai rien contre l’OM ! Je suis heureux de rejoindre Ligue 1+ pour parler foot avec passion et respect, pour les 18 clubs du championnat et leurs supporters. Hâte de démarrer cette saison avec vous ».

Contactée par L’Équipe, la chaîne Ligue 1+ a fait savoir « qu’elle soutenait pleinement » son éditorialiste, qui fera ses débuts vendredi lors du match… Rennes-OM.

