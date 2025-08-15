Le Paris FC sur le point de lâcher l’affaire pour Stassin (ASSE) et Abline (FC Nantes) !

Désireux de frapper un gros coup en attaque, le Paris FC visait Matthis Abline (FC Nantes) ou Lucas Stassin (ASSE). Mais devant la difficulté des négociations, il aurait opté pour un autre joueur.

🟩 Accord proche

Ce samedi, L’Equipe confirme une information de Foot Mercato : le Paris FC s’est mis d’accord avec l’attaquant français de Saint-Gall Willem Geubbels (23 ans). Il lui reste désormais à en faire autant avec le club suisse, qui devrait réclamer une indemnité comprise entre 8 et 12 M€ pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Des clubs allemands et anglais seraient également sur les rangs mais Geubbels privilégie un retour en Ligue 1, connue avec l’AS Monaco, qui l’avait recruté pour 20 M€ en 2018, et le FC Nantes, où il avait été prêté en 2021-22.

Direction l’Angleterre pour Abline ?

De fait, cette très probable arrivée de Geubbels fait que le promu en L1 va abandonner toutes ses autres pistes en attaque, dont celles menant à Lucas Stassin et Matthis Abline. L’intransigeance de l’ASSE et du FC Nantes concernant leurs joueurs a certainement incité la direction parisienne à explorer d’autres voies. Les Verts veulent conserver leur attaquant belge, qui ne souhaite pourtant pas jouer en L2, alors que les Canaris réclament une somme supérieure à 30 M€ pour l’ancien Rennais.

Matthis Abline devrait bien quitter le FC Nantes d’ici la fin du mercato, mais ce sera donc très probablement pour l’Angleterre. La Premier League est le seul championnat capable de payer de tels montants pour des joueurs encore jeunes, sans parler du fait que ses clubs ont une fâcheuse tendance à se réveiller en fin de mercato. Et celui de cette intersaison se clôture dans deux semaines…