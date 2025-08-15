L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, était présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du premier match de Ligue 1 contre le PSG.

Luis Castro a visiblement décidé de prendre le contre-pied de son prédécesseur, Antoine Kombouaré, dans tous les domaines ! Alors que ce dernier était un robinet d’eau tiède en conférence de presse, à part quand il voulait régler ses comptes avec les journalistes ou encenser le PSG, l’entraîneur portugais du FC Nantes est un adepte des phrases chocs. Il l’a démontré ce vendredi, à deux jours de la réception du club de la capitale pour la première journée de Ligue 1.

« On va donner le maximum pour le club »

Interrogé sur les attentes des supporters pour un match aussi important, Castro a déclaré : « Ils aiment le foot, on a pu le voir contre le Paris FC. On va donner le maximum pour le club, si besoin mourir pour lui ». Une belle façon de s’assurer d’un gros soutien d’entrée de jeu dimanche soir, alors que les supporters nantais pourraient être refroidis par les résultats de la préparation estivale et le recrutement bien terne de la direction.

Egalement interrogé sur le capitanat, Luis Castro a en revanche botté en touche, réservant la surprise pour dimanche : « Il y a un groupe de quatre, des joueurs expérimentés qui connaissent bien l’équipe et le groupe ».