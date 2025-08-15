Stade Rennais – OM : les compos sont tombées

Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et l’OM en ouverture de cette saison 2025-2026 de Ligue 1.

Ça y’est, c’est le moment ! La Ligue 1 reprend enfin ses droits ce vendredi soir, avec un choc entre le Stade Rennais et l’OM en ouverture. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Roberto De Zerbi. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.

Les compos officielles

Stade Rennais : Samba – Frankowski, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Merlin – Rongier (cap), Fofana, Rieder – Meïté, Al-Tamari.

OM : Rulli – Egan-Riley, Balerdi (cap), Kondogbia, Murillo – Gomes, Hojbjerg, Rabiot – Greenwood, Gouiri, Rowe.