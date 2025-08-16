Stade Rennais – OM : Aubameyang liste les lacunes marseillaises au Roazhon

Après la défaite de l’OM hier, Roberto De Zerbi a recadré ses joueurs, agacé. Et Pierre-Emerick Aubameyang a abondé dans son sens…

L’OM n’a pas débuté sa saison du bon pied hier à Rennes. Alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Phocéens, improductifs, ont fini par s’incliner (0-1) sur un but de Ludovic Blas inscrit dans le temps additionnel. Un scenario qui a irrité Roberto De Zerbi. L’Italien n’a pas mâché ses mots en conférence de presse « Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM. Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toutes, c’est d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail. »

Aubameyang a pointé une certaine suffisance de l’OM

De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu hier soir, a reconnu que la défaite avait du mal à passer… « C’est une défaite amère parce que nous avions à cœur de bien commencer la saison. Malheureusement, nous n’avons pas joué le match que nous étions censés jouer », a glissé le Gabonais. Avant d’ajouter : « En début de match, j’ai senti qu’il y avait un peu d’appréhension. Et deuxième mi-temps, je pense que nous nous sommes sentis trop à l’aise. Nous pensions que nous étions un de plus, nous pensions que nous ferions la différence. Nous n’avons pas assez insisté pour attaquer cette défense. Nous sommes déçus. Mais ce n’est que le premier match. Nous devons retourner au travail tout de suite. »