FC Nantes – PSG : Luis Enrique craint les Canaris, il annonce son objectif ultime
Mercato : chahuté à Liverpool, Konaté veut rejoindre le Real Madrid !

Laurent Hess
16 août 2025

L’avenir d’Ibrahima Konaté (Liverpool) pourrait s’écrire du côté du Real Madrid…

La saison 2024-25 aura été très compliquée pour le Real Madrid. La Maison Blanche n’a pas été épargnée par les blessures, surtout en défense. Tous les arrières y sont passés, de Dani Carvajal à Ferland Mendy en passant par Eder Militao, Antonio Rüdiger et le jeune Joan Martinez. victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou dès le mois d’août, ce dernier vient de reprendre en réserve, et le Real a fait venir Dean Huijsen de Bournemouth. Mais un autre nom circule avec insistance : celui d’Ibrahima Konaté.

Il veut signer au Real Madrid, soit maintenant soit en fin de saison

L’international tricolore arrive à un an du terme de son contrat avec Liverpool et il n’a pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger. Hier, le Français n’a pas été exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés face à Bournemoth (4-2) et cela lui vaut d’être ciblé par les supporters. Sa cote est au plus bas chez les fans des Reds. Et selon AS, ce samedi, Konaté a tranché pour son avenir. Le média ibérique croit savoir que le défenseur veut quitter Liverpool pour signer à la Casa Blanca. Que ce soit d’ici la fin du Mercato ou au plus tard l’été prochain, quand il sera libre. A suivre…

