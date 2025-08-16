L’AS Monaco domine Le Havre et prend la tête de la Ligue 1

L’AS Monaco a battu Le Havre 3-1 au stade Louis-II. Ce succès lui permet de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant les autres résultats de la 1ère journée.

Après Rennes-OM (1-0) et RC Lens-OL (0-1), un premier match cette saison opposait un prétendant à la Champions League à un autre qui devrait lutter pour le maintien. Sans surprise, cette affiche entre l’AS Monaco et Le Havre a largement tourné à l’avantage du club de la Principauté. Les hommes d’Adi Hütter se sont imposés sans trembler grâce à des buts de Lloris c.s.c (32e), Dier (61e) et Akliouche (74e). Le club doyen a réduit la marque à la 67e par Ndiaye. Ces trois points et ce +2 au goal average permettent à l’ASM de prendre provisoirement la tête du championnat en attendant les matches de ce soir et demain.