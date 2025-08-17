LOSC : Lille cale à Brest dans un match renversant, marqué par le premier but de Giroud
LOSC : Lille cale à Brest dans un match renversant, marqué par le premier but de Giroud

LOSC : Lille cale à Brest dans un match renversant, marqué par le premier but de Giroud
William Tertrin
17 août 2025

Ce dimanche, pour la première journée de Ligue 1, le LOSC a buté sur le Stade Brestois (3-3) malgré l’ouverture du score d’Olivier Giroud pour son retour dans l’élite.

Au stade Francis-Le Blé, Lille ne tardait pas et ouvrait le score à la 11ᵉ minute. Perraud, côté gauche, donnait le ballon à Correia qui envoyait Giroud en profondeur d’une sublime passe. L’attaquant résistait à Le Cardinal dans l’axe et marquait du gauche à ras de terre pour son grand retour en Ligue 1. À la 26ᵉ minute, Haraldsson récupérait le ballon près de la ligne médiane après une erreur de Chardonnet et filait seul vers la surface. Il trompait Majecki du droit au premier poteau.

Brest réduisait l’écart à la 34ᵉ minute. Del Castillo centrait depuis la droite, Ajorque manquait son tir, Baldé récupérait et s’excentrait avant de servir à nouveau Ajorque, dont le tir contré arrivait sur Doumbia. Ce dernier concluait du droit sans contrôle. À la 41ᵉ minute, Baldé frappait du droit à l’angle de la surface, le ballon frôlait la lucarne. Trois minutes plus tard, il frappait à nouveau et le ballon touchait la barre après une déviation d’Özer. Le Cardinal réalisait un retourné acrobatique au second poteau dans le temps additionnel, mais le ballon frôlait la lucarne.

La première mi-temps se terminait sur le score de 2-1 pour Lille, Brest ayant relancé le match grâce à Doumbia après une première demi-heure dominée par Lille.

Un seconde période folle

En seconde période, Brest continuait de pousser. À la 47ᵉ minute, Magnetti tentait un coup de tête sur un centre de Del Castillo, mais Özer bloquait devant sa ligne. À la 51ᵉ minute, Doumbia égalisait. Lees-Melou lançait Baldé, qui centrait au sol en retrait pour Doumbia, et celui-ci marquait d’une superbe enroulée du droit. Lille poussait et Perraud apportait le danger à gauche dans la surface à la 66ᵉ minute. Il tirait en angle fermé, Majecki déviait au-dessus, puis Baldé concédait un corner. Sur le corner tiré par Haraldsson, Ngoy remettait de la tête vers Mukau, qui contrôlait et enchaînait un tir du droit pour transpercer Majecki et ainsi reprendre l’avantage.

Mais dans ce match fou, Brest revenait à 3-3 à la 75ᵉ minute. Lala envoyait un ballon plein axe vers Le Cardinal. Il contrôlait de la poitrine et frappait du droit en suspension pour tromper Özer. Dans la foulée, à la 77ᵉ minute, Lees-Melou tirait croisé du droit à vingt mètres et le ballon frôlait la base du montant opposé. À la 79ᵉ minute, c’était encore chaud. Del Castillo tirait du gauche et Özer se détendait sur sa droite pour détourner à deux mains. Dans le temps additionnel, Bouaddi croyait à son but. Burlet proposait un centre rasant qui trouvait le jeune milieu lillois au cœur de la surface. Il ouvrait son pied droit pour reprendre, mais Majecki sentait le ballon lui filer entre les jambes et se reprenait à temps.

Dans ce match très animé, Brestois et Lillois se quittent donc sur un match nul.

Ligue 1LOSCStade Brestois
#A la une#résumé

