LOSC : Genesio annonce de mauvaises nouvelles et Giroud se livre sur son retour en Ligue 1

Après le nul entre le LOSC et le Stade Brestois, Bruno Genesio a annoncé de mauvaises nouvelles pour deux joueurs, tandis qu’Olivier Giroud s’est confié sur son retour tant attendu en Ligue 1.

Ce dimanche, le LOSC a concédé un match nul 3-3 à Brest, malgré avoir mené trois fois. Bruno Genesio, l’entraîneur lillois, a dressé un bilan mitigé de la rencontre, pour le site officiel du club. « On a mené 3 fois au score. Nous avons, je pense, terminé la première mi-temps par un petit relâchement. C’est ce qui a permis à Brest de revenir. Mais nous avons su à chaque fois nous remettre dans le bon sens, on aurait pu arracher la victoire dans le temps additionnel, mais quand on regarde le match, on peut dire que c’est un résultat logique. »

Des mauvaises nouvelles pour Touré et Broholm

Le coach s’est également exprimé sur les blessures survenues pendant la rencontre : « Je regrette d’avoir encaissé un but en infériorité numérique avec la blessure d’Ousmane Touré. Surtout que je pense qu’il y avait faute sur Ousmane sur cette action. Il est gravement blessé. Quant à Marius Broholm, il souffre d’une entorse à la cheville. »

Genesio a reconnu quelques moments de flottement de son équipe : « On a fait une très bonne entame. Jusqu’au deuxième but, on a bien maîtrisé leurs sorties de balles, on les a bien gênés grâce à un très bon pressing et je pense qu’après ça il y a eu un petit moment de déconcentration. Lorsqu’on voit le but qu’on encaisse, avec deux joueurs brestois seuls dans la surface. On a également eu un début de deuxième mi-temps assez difficile. »

Olivier Giroud a commenté son grand retour en Ligue 1

L’entraîneur a également salué la performance individuelle d’Olivier Giroud, buteur pour son grand retour en Ligue 1 : « Olivier marque un super but avec un appel croisé dans le dos de la défense et un ballon donné par Felix au bon moment. On n’est pas surpris. Lorsque vous êtes le meilleur buteur de l’équipe de France, c’est qu’il y a des raisons. Il nous a beaucoup aidé dans sa capacité à garder des ballons haut. Il a joué tout le match. J’ai régulièrement échangé avec lui. Lorsque vous avez un joueur de cette expérience et ce vécu, c’est important d’avoir son ressenti. »

Au micro de Ligue 1+, le champion du Monde 2018 Olivier Giroud a commenté son grand retour sur les pelouses de l’élite française : « Les jambes de 20 ans je ne sais pas, mais en tout cas la motivation, la détermination et l’énergie sont intactes. Ça a été un moment spécial pour moi, je suis très content d’être de retour en France dans un bon club, avec un bon staff et des bons mecs. Je prends du plaisir. »

« Revenir en Ligue 1 n’était pas forcément prévu »

Il a ajouté sur son implication lors du dernier match : « Quand on est sur le terrain, ce n’est jamais un cadeau empoisonné. Le coach m’a demandé plusieurs fois comment je me sentais et je lui ai dit que je me sentais prêt à aller jusqu’au bout. J’avais vraiment envie d’avoir une opportunité pour faire gagner ce match à la fin. » Et sur le résultat frustrant : « C’est frustrant de ne pas prendre les trois points aujourd’hui après avoir mené deux fois à l’extérieur, c’est rageant. »

Enfin, il a parlé de son état physique et de sa motivation : « Physiquement je me sens bien, je n’ai jamais eu de doutes sur ma capacité d’enchainer les matchs. J’avais envie de me challenger une dernière fois et de revenir en Ligue 1 n’était pas forcément prévu il y a quelques années. C’est un réel plaisir et retrouver le public français auquel je suis attaché. »