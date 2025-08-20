PSG Mercato : enfin un indésirable en moins à Paris ?
OM Mercato : la vraie raison du départ de Rabiot dévoilée ! 

Adrien Rabiot lors du match amical entre l'OM et le FC Séville.
Bastien Aubert
20 août 2025

Le départ d’Adrien Rabiot de l’OM ne relèverait pas seulement d’un désaccord sportif ou d’un clash avec ses coéquipiers. L’aspect contractuel du joueur de 30 ans aurait pesé.

🟥 Rumeur

Poussé vers la sortie par l’OM, Adrien Rabiot cherche déjà à se recaser. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain est déjà courtisé en Italie mais rêverait d’écoluer en Premier League la saison prochaine. Aujourd’hui se pose clairement la question de la vraie nature des agissements de la direction phocéenne.

« Il était épanoui à Marseille. On est très surpris », souffle l’avocat du joueur Romuald Palao, joint par RMC Sport. La radio sportive émet des doutes sur la nature des raisons du club olympien à vouloir se séparer de Rabiot : « Y a-t-il, derrière cette décision, un enjeu sportif et contractuel, l’OM préférant, contre toute attente, se séparer du salaire de Rabiot pour attirer dans la foulée un autre joueur de gros calibre ? » Cette théorie est également défendue par Vincent Duluc, plume de L’Équipe : « La vérité est que Rabiot n’aurait pas été poussé dehors s’il avait eu encore deux ans de contrat. Il n’y a pas de principes, dans le foot, que des intérêts ».

La masse salariale sous l’eau !

Autre souci qui justifierait le fait que la direction marseillaise veuille se débarrasser de Rabiot cet été : la masse salariale a explosé ! « La masse salariale est sous l’eau complet. Vraisemblablement, on est sur une gestion/anticipation assez laborieuse de l’OM qui n’avait sans doute pas prévu d’être si serré en terme de budget (crise des droits TV ? Pas assez de ventes ?). Maintenant faire ça le 19 août c’est extrêmement dangereux », note le scout marseillais Bastien Cordoleani, bien renseigné sur le club phocéen.

À 30 ans et avec un salaire de 500 000 euros brut par mois, Rabiot voit plusieurs clubs italiens lorgner sur lui : l’AC Milan, l’Inter et la Juventus. Malgré l’intérêt de ces clubs, l’OM ne compte pas brader son joueur. Pour racheter sa dernière année de contrat, il faudra débourser environ 15 millions d’euros. 

« Le coup d’œil de But FC »

« Le départ d’Adrien Rabiot de l’OM, plus qu’une simple transaction, illustre parfaitement les logiques économiques qui dominent désormais le football moderne : le talent et le passé dans un club pèsent moins que la situation contractuelle et les intérêts financiers. »

