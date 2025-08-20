Les infos du jour : Longoria et Benatia sortent du silence sur l’affaire Rabiot-Rowe (OM), départ imminent pour Bouchouari (ASSE), le RC Lens annonce une recrue

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 20 août.

Les infos principales

La tension monte à l’OM ! Pablo Longoria et Medhi Benatia sont revenus sur la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, révélant de nouveaux détails sur l’incident qui a secoué le vestiaire marseillais.

OM : Pablo Longoria sort du silence sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

OM : Benatia révèle de nouveaux détails choquants sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2022, Benjamin Bouchouari (23 ans) pourrait très bientôt tourner la page de son aventure stéphanoise.

ASSE Mercato : le départ de Bouchouari, c’est pour bientôt !

Le RC Lens vient d’officialiser une nouvelle recrue estivale, avec l’arrivée de Mamadou Sangaré.

RC Lens Mercato : les Sang et Or annoncent leur nouvelle recrue (officiel)

Mais aussi…

PSG

PSG Mercato : Donnarumma a dit oui à son prochain club !

PSG Mercato : enfin un indésirable en moins à Paris ?

PSG Mercato : retournement de situation pour Renato Sanches

PSG Mercato : le montant hallucinant réclamé pour Lee

OM

OM Mercato : Pavard en alternative d’Ordonez !

OM : Rabiot, Rowe, De Zerbi… on sait enfin ce qu’il s’est vraiment passé à Rennes !

OM Mercato : Rowe d’accord avec un club, Zhegrova tourne le dos à Marseille !

OM Mercato : 3 clubs foncent sur Rabiot, son plan A est connu !

OM : en plein chaos, McCourt arrive à Marseille pour régler un dossier brûlant !

OM Mercato : la vraie raison du départ de Rabiot dévoilée !

OM Mercato : Rabiot remplacé par un top joueur ? Un nom a déjà fuité !

OM Mercato : un nouveau club débarque pour Adrien Rabiot !

OM Mercato : un club discute avec l’OM pour Derek Cornelius

OM : l’anecdote improbable de Pablo Longoria sur un rendez-vous manqué avec Véronique Rabiot

ASSE

ASSE : 2 Verts ont fait parler d’eux lors de la séance de mardi

ASSE Mercato : un départ de plus chez les Verts !

ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah

ASSE : les Socios Verts relancent leur projet d’actionnariat

OL

OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Matic et de Fofana !

OL Mercato : un ailier ciblé par l’OL va finalement rejoindre la MLS

FC Nantes

FC Nantes Mercato : Abline humilié par Castro et relancé par le Stade Rennais !

FC Nantes Mercato : Abline au bras de fer, un club de L1 ne le lâche pas !

FC Nantes Mercato : Castro ou Abline, le vestiaire des Canaris a choisi son camp !