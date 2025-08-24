Stade Rennais : le groupe pour Lorient avec une absence inattendue

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a dévoilé son groupe pour le mini-derby à Lorient ce dimanche. Musa Al-Taamari n’en fait pas partie.

Petite surprise dans le groupe du Stade Rennais qui va faire le court voyage à Lorient ce dimanche pour y affronter le promu : Musa Al-Taamari est absent. Pourtant, l’attaquant jordanien n’est ni blessé, ni suspendu. Il était même prévu qu’il soit à nouveau titulaire, comme contre l’OM (1-0) vendredi dernier, et qu’il évolue même dans un rôle de piston. Habib Beye commentera certainement son absence à son arrivée au Moustoir.

Gardiens : Alemdar, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Rouault, Jacquet, Wooh, Faye, Seidu, Merlin, Nagida.

Milieux : Camara, Cissé, Fofana, Rongier, Blas, Rieder.

Attaquants : Meïté, Mukiele, Salah, Yildirim.