Stade Rennais : Beye prêt à aligner son milieu type, le 3e meilleur de L1, face à Lorient ?

Pour le derby au Moustoir, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, pourrait aligner pour la première fois Seko Fofana, Valentin Rongier et Mahdi Camara au milieu de terrain.

Neuf jours après son magnifique succès à dix contre onze pendant une heure contre l’OM (1-0), le Stade Rennais va tenter de confirmer cet après-midi à Lorient. Pour ce mini-derby, L’Equipe annonce une volonté d’Habib Beye d’aligner un milieu de terrain composé de Seko Fofana, Valentin Rongier et Mahdi Camara. Si c’était le cas, il aurait fier allure car il s’agit de trois des meilleurs joueurs de Ligue 1 à leur poste. D’ailleurs, pour Laurent Batlles, il ne fait aucun doute que le SRFC est Top 3 du championnat au niveau de ce compartiment de jeu.

Le meilleur milieu de L1 derrière Paris voire Monaco ?

« Derrière Paris voire Monaco, Rennes a l’un des milieux les plus intéressants de L1. Camara (27 ans) et Rongier (30 ans) sont à l’âge de la plénitude, il y a à la fois de la valeur athlétique et technique, de la l’expérience et de la jeunesse. Ils sont les garants du jeu offensif et défensif, car, avec une défense à trois, il faut garder des sécurités quand on attaque et des milieux qui compensent par leur intelligence de jeu. Il peut y avoir des problèmes de riche mais, dans une saison, avec des suspensions ou des blessures, quand on est ambitieux, c’est important d’avoir du monde et de la complémentarité. »

Au niveau de l’activité et de l’intelligence de jeu, difficile, effectivement, de faire mieux en Ligue 1. Pour peu que Seko Fofana retrouve son niveau lensois – et Habib Beye pense qu’il est bien parti -, le Stade Rennais s’avance vers une saison où il dominera la plupart de ses adversaires au milieu du terrain.